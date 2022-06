“Gemiddeld 5,79 kinderen per begeleider in kinderopvang”

In het debat over de crisis en de veiligheid in de kinderopvang is de discussie over de kindratio een vaak terugkerend element. Vlaanderen hanteert een norm van maximum 8 kinderen voor 1 begeleider en maximum 9 kinderen per begeleider vanaf 2 begeleiders. Vlaanderen heeft daarmee een van de hoogste kind-begeleiderratio's van Europa. De sector zelf dringt al langer aan op een lagere ratio.

Voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet in het verleden herhaaldelijk verstaan dat er in de praktijk eigenlijk sprake is van een ratio is van 1 voltijdse begeleider per 6,6 plaatsen. Daarmee wordt de norm dus gerespecteerd.

Ratio verlagen?

De vraag of de kindratio moet verlaagd worden, is volgens Moykens een "politiek debat" waar zij zich als ambtenaar zich niet in wil mengen. In antwoord op vragen van Celia Groothedde (Groen) zei Moykens dat een ratio van bijvoorbeeld 1 op 5 ook geen garantie is. "Wij hebben ook al moeten ingrijpen bij een ratio van 1 begeleider op 5 kinderen", aldus Moykens. "Maar is een ratio van 1 op 15 of 1 of 17 ooit veilig te noemen?", vroeg Groothedde. Moykens antwoordde diplomatisch: Je moet een onderscheid maken. Als u mij vraagt: 'is dat kindermishandeling', dan zeg ik 'neen of toch niet per definitie.' Als u mij vraagt: "is dat wenselijk?", dan zeg ik ook 'neen'".