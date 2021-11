Gemengde gevoelens in de ziekenhuizen na verstrengingen: “Uit respect voor de zorg moet vaccinatie verplicht worden. Punt”

“Sorry, het was te druk om het Overlegcomité te volgen. We zullen de beslissingen wel op een later tijdstip lezen.” Dat het — alweer — immens druk is in de ziekenhuizen, staat buiten kijf. De nieuwe maatregelen — weer massaal mondmaskers dragen, verplicht telewerk, een uitgebreide coronapas — moeten soelaas bieden. “Maar dat noem ik geen verstrengingen hoor, alleen maar de regels van het gezond verstand”, reageert Marc Noppen, directeur van het UZ Brussel. “Dit zijn maatregelen die in veel zuiderse landen al lange tijd worden toegepast en perfect logisch zijn vandaag. Waarom denk je dat de cijfers in Portugal en Spanje zo goed zijn? Altijd en overal een mondmasker dragen, van jong tot oud: dat werkt.” Bert Cleuren, verpleegkundig directeur in AZ West in Veurne, volgt hem daar in: “Terugkeren naar de mondmaskercultuur is een noodzakelijke stap die gezet moest worden.”