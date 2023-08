Gemeentefusies kosten Vlaanderen nu al kwart miljard euro

Zus van Ismaël V., die eigen moeder in stukken sneed en lichaams­res­ten in frigo dumpte, getuigt: “Ik was bang dat hij hetzelfde met mij zou doen”

Eind juli werd het lichaam van de 74-jarige Maria uit Jemeppe-sur-Meuse gevonden in een koelkast die in het Albertkanaal dreef. Haar zoon, de 35-jarige Ismaël V., bekende even later dat hij zijn moeder eerst had gewurgd en haar daarna in stukken had gesneden. De dochter van Maria, Béatrice, getuigt nu bij RTL over de gruwelijke moord. “Ik hoop dat mijn broer zwaar gestraft wordt”, zegt ze.