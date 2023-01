Gemeenschapsonderwijs verkoopt vastgoed: op drie jaar tijd voor bijna 100 miljoen euro verkocht

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zet een grootschalige verkoop van vastgoed in gang. Het gaat om minstens 50 schoolgebouwen die het GO! dit jaar verkoopt, zo schrijft ‘De Tijd’ woensdag.

Het GO! bezit 3.700 gebouwen op 830 sites in Vlaanderen en Brussel, goed voor 4 miljoen vierkante meter bouwoppervlakte en 13 miljoen vierkante kilometer grondoppervlakte, zo blijkt uit een recente inventaris. Een groot deel van de scholen is uitgeleefd of al verlaten. De voorbije drie jaar zijn al voor bijna 100 miljoen euro aan panden en gronden de deur uit gegaan.

“Heel wat gebouwen van GO! kennen infrastructurele noden en zijn aan vernieuwing of nieuwbouw toe”, zegt Yves Heylen, operationeel verantwoordelijke van het vastgoedteam van het GO! en voormalig vastgoedmakelaar, aan ‘De Tijd’. “Omdat we sommige domeinen al verlaten hebben of maar gedeeltelijk gebruiken, kunnen we die afstoten. We verkopen het verleden om te bouwen aan de toekomst van onze kinderen.”

De opbrengst van elke verkoop gebruikt het Gemeenschapsonderwijs om de bouw van een nieuw complex voor dezelfde scholengroep te financieren.

Het GO! stelt heel wat gebouwen en gronden te koop. Op de lijst staan onder meer een voormalig scoutsdomein in Lievegem, een ­hotel-restaurant met feestzalen in Diepenbeek, een oud herenhuis in Schaarbeek, een conciërgewoning in Waregem, een verkavelingsgrond in Wuustwezel en kasteel Terbiest in Sint-Truiden.