Gemeenschapsinstellingen krijgen extra personeel

Koppel noemt seksfilm­pje in kerk “stommiteit”

Het koppel dat een seksfilmpje had opgenomen in een kerk in Bree, heeft bekend. Het parket vraagt geen straf, maar stuurt ze op vormingscursus en verzoeningsgesprek met de slachtoffers. Dat is in dit geval de kerkfabriek Sint-Michiels, want die had klacht ingediend. Mochten de twee de cursus weigeren, worden ze toch nog doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

4 november