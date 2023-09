“Gemediatiseerde en gedemoniseerde” Abdeslam vraagt berecht te worden zoals iedereen

KIJK. Vandaag is de allerlaatste zittingsdag van het terreurproces

Een emotionele Abdeslam begon zijn laatste woord met een boodschap van steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Hij richtte zich vervolgens eerst tot de slachtoffers van de aanslagen, en vroeg hen om niet te luisteren naar wat er gezegd is in de media. “Ik heb wel empathie voor jullie, jullie getuigenissen volgen me tot in mijn cel, ik heb mezelf in vraag gesteld. Ik ben er niet trots op dat vrouwen en mannen misvormd en verwond zijn.” Ook zei hij dat hij zich bij momenten slecht uitdrukte, bijvoorbeeld toen hij zei dat de slachtoffers “zijn slachtoffers” niet zijn.

Terreurgroep IS

Abdeslam vertelde vervolgens over hoe hij betrokken raakte bij terreurgroep IS, mede door te zien hoe zoveel jongeren uit zijn wijk naar Syrië vertrokken. Verschillenden van hen kwamen niet meer terug en Abdeslam zag hun rouwende ouders en vroeg zich af of hij iets kon doen. Hij begon zich meer te interesseren in de situatie in Syrië en leerde over IS dat de sharia wil opleggen en wil vechten tegen tiran Bashar al-Assad. Abdeslam merkte op dat de verontwaardiging over dat regime gedeeld werd in het Westen.

Hij stelde ook dat de politieke leiders hebben beslist om militair in te grijpen, terwijl ze wisten dat er een risico was op represailles op het eigen grondgebied. “Jacques Chirac (de toenmalige Franse president, red.) wilde in 2003 niet deelnemen aan de Amerikaanse invasie van Irak. Hij toonde politieke nederigheid en beschermde zo zijn volk”, gaf Abdeslam als voorbeeld. Toen de westerse landen, waaronder Frankrijk en België, deelnamen aan de internationale coalitie tegen IS “wisten ze dat er slachtoffers zouden zijn en ze hebben toch het risico genomen, zelfs al was IS toen nog geen risico voor het Westen”, benadrukte Abdeslam.

Verantwoordelijkheid voor aanslagen Parijs

Hij herhaalde ook dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn aandeel in de aanslagen in Parijs, maar dat hij niet wist wat er ging gebeuren op 22 maart 2016. “Ze zeggen dat het appartement in de Driesstraat kartonnen muren had, maar ook dat Belkaid en Ayari (de andere bewoners van het appartement, red.) niets te maken hadden met de aanslagen en Abdeslam wel”, zei hij.

“Ik word juridisch lastiggevallen, maar mensen durven dat niet aan te klagen. En ik zeg niet dat gerechtigheid niet moet geschieden. De straffen zullen nooit voldoende zijn voor wat er is gebeurd, er vielen 35 doden. Het requisitoir komt overeen met de feiten, maar komt niet overeen met de mensen in de box.”

Streng voor jury

Abdeslam was ook streng voor de jury, die hem volgens hem onterecht schuldig bevond aan terroristische moord. “Een fout is menselijk, maar ik ben de gemediatiseerde, gedemoniseerde Salah Abdeslam, alles kan”, zei hij. “Als jullie weer terugkeren naar jullie gewone leven, is het moeilijk om te leven met het idee dat je iemand hebt veroordeeld die het niet verdient.”

Aan de slachtoffers zei Abdeslam nog dat hij niet wil dat ze naar huis gaan met het idee dat hij heeft deelgenomen aan de aanslagen. “Ik heb deelgenomen aan de aanslagen van Parijs en heb me verbonden aan IS, maar dat wil niet zeggen dat ik schuldig ben aan alle aanslagen die IS pleegde”, zei hij. “Ik hoop dat wat ik heb gezegd helpt bij hun proces van heropbouw.”

Hij vroeg tot slot aan het hof om hem een eerlijke straf te geven. “Vergeet niet dat ik al meer dan zes jaar in de gevangenis zit en mezelf in vraag heb gesteld. Maar men wil mij de kans niet geven om beter te zijn. Als je een jihadist bent, een symbool van het terrorisme, dat verander je niet meer”, zei hij. “Als ik vraag om een gunstige straf is dat ingewikkeld. Waarom wil men mij wel een straf geven die in mijn nadeel is, maar niet een die in mijn voordeel is?”