“Gemediatiseerde en gedemoniseerde” Abdeslam vraagt berecht te worden zoals iedereen, burgerlijke partijen teleurgesteld over laatste woorden beklaagden

Osama Krayem, die nooit heeft gesproken tijdens het proces, bleef maandag zwijgen. Sofien Ayari verwees naar zijn verklaringen van begin juli.

Abrini: “Er zullen altijd mensen zijn die een oorlog willen voeren”

Mohamed Abrini beet de spits af met een pessimistisch betoog over de toekomst, waarin volgens hem nog meer aanslagen zullen plaatsvinden. Abrini, die erg zenuwachtig leek, wees erop dat het net de 22ste verjaardag is van 9/11, en dat er sindsdien niet veel veranderd is. “De antimoslimretoriek is een deel van het dagelijks taalgebruik geworden”, zei hij. Hij zei daarom pessimistisch te zijn over de toekomst. “Er zijn een miljard moslims op de wereld, een deel van hen zal altijd volgens de wetten van de sharia willen leven en een kalifaat willen opzetten. Er gaan altijd mensen zijn die een oorlog willen voeren, dat is de realiteit.”

Abrini trok ook de politieke kaart in verband met de slachtoffers. “Niemand in de box is blij over wat er is gebeurd. Die mensen zijn onschuldig. Ze hebben niets gevraagd en werden op een oneerlijke manier geraakt door politieke beslissingen”, zei hij. En hij drukte zijn spijt uit tegenover de slachtoffers, ook omdat een deel van hen zich in de steek gelaten voelt door de overheid en de artsen.

Aan voorzitster Laurence Massart vroeg Abrini om de wet toe te passen. “Ik denk dat u de capaciteiten hebt om eerlijk te zijn en de zaken goed te onderscheiden”, zei hij.

Tot slot verwees hij naar een uitspraak van Salah Abdeslam tijdens het proces van Parijs, dat 13 november de laatste bladzijde was van een boek. “Maar ik heb schrik dat er nog meer boeken gaan komen, dat er nog meer aanslagen gaan volgen. Niemand wil echt praten, niemand wil de problemen oplossen. Aan de vrede moet je werken.”

Abdeslam streng voor jury: “Moeilijk om te leven met het idee dat je iemand hebt veroordeeld die het niet verdient”

Een emotionele Abdeslam begon zijn laatste woord met een boodschap van steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Hij richtte zich vervolgens eerst tot de slachtoffers van de aanslagen, en vroeg hen om niet te luisteren naar wat er gezegd is in de media. “Ik heb wel empathie voor jullie, jullie getuigenissen volgen me tot in mijn cel, ik heb mezelf in vraag gesteld. Ik ben er niet trots op dat vrouwen en mannen misvormd en verwond zijn.” Ook zei hij dat hij zich bij momenten slecht uitdrukte, bijvoorbeeld toen hij zei dat de slachtoffers “zijn slachtoffers” niet zijn.

Abdeslam vertelde vervolgens over hoe hij betrokken raakte bij terreurgroep IS, mede door te zien hoe zoveel jongeren uit zijn wijk naar Syrië vertrokken. Verschillenden van hen kwamen niet meer terug en Abdeslam zag hun rouwende ouders en vroeg zich af of hij iets kon doen. Hij begon zich meer te interesseren in de situatie in Syrië en leerde over IS dat de sharia wil opleggen en wil vechten tegen tiran Bashar al-Assad. Abdeslam merkte op dat de verontwaardiging over dat regime gedeeld werd in het Westen.

Hij stelde ook dat de politieke leiders hebben beslist om militair in te grijpen, terwijl ze wisten dat er een risico was op represailles op het eigen grondgebied. “Jacques Chirac (de toenmalige Franse president, red.) wilde in 2003 niet deelnemen aan de Amerikaanse invasie van Irak. Hij toonde politieke nederigheid en beschermde zo zijn volk”, gaf Abdeslam als voorbeeld. Toen de westerse landen, waaronder Frankrijk en België, deelnamen aan de internationale coalitie tegen IS “wisten ze dat er slachtoffers zouden zijn en ze hebben toch het risico genomen, zelfs al was IS toen nog geen risico voor het Westen”, benadrukte Abdeslam.

Verantwoordelijkheid voor aanslagen Parijs

Hij herhaalde ook dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn aandeel in de aanslagen in Parijs, maar dat hij niet wist wat er ging gebeuren op 22 maart 2016. “Ze zeggen dat het appartement in de Driesstraat kartonnen muren had, maar ook dat Belkaid en Ayari (de andere bewoners van het appartement, red.) niets te maken hadden met de aanslagen en Abdeslam wel”, zei hij.

“Ik word juridisch lastiggevallen, maar mensen durven dat niet aan te klagen. En ik zeg niet dat gerechtigheid niet moet geschieden. De straffen zullen nooit voldoende zijn voor wat er is gebeurd, er vielen 35 doden. Het requisitoir komt overeen met de feiten, maar komt niet overeen met de mensen in de box.”

Streng voor jury

Abdeslam was ook streng voor de jury, die hem volgens hem onterecht schuldig bevond aan terroristische moord. “Een fout is menselijk, maar ik ben de gemediatiseerde, gedemoniseerde Salah Abdeslam, alles kan”, zei hij. “Als jullie weer terugkeren naar jullie gewone leven, is het moeilijk om te leven met het idee dat je iemand hebt veroordeeld die het niet verdient.”

Aan de slachtoffers zei Abdeslam nog dat hij niet wil dat ze naar huis gaan met het idee dat hij heeft deelgenomen aan de aanslagen. “Ik heb deelgenomen aan de aanslagen van Parijs en heb me verbonden aan IS, maar dat wil niet zeggen dat ik schuldig ben aan alle aanslagen die IS pleegde”, zei hij. “Ik hoop dat wat ik heb gezegd helpt bij hun proces van heropbouw.”

Hij vroeg tot slot aan het hof om hem een eerlijke straf te geven. “Vergeet niet dat ik al meer dan zes jaar in de gevangenis zit en mezelf in vraag heb gesteld. Maar men wil mij de kans niet geven om beter te zijn. Als je een jihadist bent, een symbool van het terrorisme, dat verander je niet meer”, zei hij. “Als ik vraag om een gunstige straf is dat ingewikkeld. Waarom wil men mij wel een straf geven die in mijn nadeel is, maar niet een die in mijn voordeel is?”

El Makhoukhi: “Hier gezien wat ik altijd geweigerd heb te zien: de impact op slachtoffers en hun familie”

Bilal El Makhoukhi, die veroordeeld werd voor terroristische moord en moordpoging verklaarde dat hij zich pas tijdens het proces gerealiseerd heeft wat de impact was op slachtoffers. Hij zei ook dat hij geen verzachtende omstandigheden of excuses zoekt.

“Ongeacht de straf die ik krijg, of die nu zwaar of heel zwaar is, ze zal nooit even hoog zijn als de straf die de slachtoffers al 7,5 jaar hebben. En ik zeg dat niet om me er goed te doen uitzien. Ik heb hier gezien wat ik altijd geweigerd heb te zien: de impact op slachtoffers en hun familie”, zei El Makhoukhi, die levenslang riskeert.

El Makhoukhi zei dat de getuigenissen van slachtoffers en hun naasten hem achtervolgden tot in de cel. Hij zei ook dat het moeilijkste niet was om in de rechtbank te komen vertellen dat het hem speet, maar om dat voor zichzelf te zeggen. “Er waren slachtoffers die misschien mijn religie niet deelden, maar geleken op mensen uit mijn familie”, zei hij.

Excuses zoekt hij niet, zei El Makhoukhi, verzachtende omstandigheden evenmin. Daarvoor is zijn betrokkenheid te groot en het zou alleen maar ongepast zijn, zo gaf hij toe. “Ik ben altijd bang geweest om de gevolgen voor de slachtoffers onder ogen te zien”, zei El Makhoukhi, waarna hij eraan toevoegde dat die “onherstelbaar” lijken.

“Ik kan mijn deel van de verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Ik zoek geen excuses, al bied ik ze natuurlijk wel aan. Maar voor mezelf vind ik geen excuses”, besloot hij.

Bayingana Muhirwa

Hervé Bayingana Muhirwa, tot slot, zei getekend voor het leven te zijn door de aanslagen. Het pijnigt hem dat hij eraan gelinkt is en de getuigenissen van slachtoffers hebben hem diep geraakt, zei hij.

Burgerlijke partijen teleurgesteld

“De uitspraak over de schuldvraag dateert van juli. We hadden gedacht dat de veroordeelden zich meer in vraag zouden stellen als ze zouden terugkeren”, zei Aline Fery, advocate van slachtofferorganisatie Life4Brussels.

De advocaten van Life4Brussels hekelden vooral de houding van Salah Abdeslam, die zei dat hij een woordje te zeggen had over de advocaten van de burgerlijke partijen, maar dat hij toch zou zwijgen uit respect voor de slachtoffers. “Hij begrijpt duidelijk onze rol niet”, zei ook Maryse Alié. “IJzingwekkend”, zo noemde Fery het laatste woord van Abdeslam, die zich er wederom over had beklaagd dat hij “gemediatiseerd en gedemoniseerd” werd.

Volgens de advocaten had hij het voorbeeld kunnen volgen van Sofien Ayari, die in zijn laatste woord voor de beraadslaging over de schuldvraag in juli wel blijk had gegeven van introspectie. Enkel Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa hadden in hun laatste woord echt aandacht voor de personen achter de slachtoffers, klonk het.

Guillaume Lys, advocaat voor slachtofferorganisatie V-Europe, betreurde het dan weer dat nabestaanden en slachtoffers ook na de laatste woorden nog met vragen blijven zitten. Zo is nog steeds niet uitgeklaard waar de wapens zijn van de terreurcel die El Makhoukhi hielp verbergen. Lys vindt het ook spijtig dat Abrini en Abdeslam de politiek met de vinger wezen. “Het helpt de slachtoffers niet vooruit”, zei hij.

Dat Abdeslam volhoudt dat hij met de aanslagen van 22 maart 2016 niets te maken heeft, komt dan weer niet als verrassing. “Het is zijn houding sinds de start van het proces. Wij zien het anders.” Het schuldinzicht van Bayingana Muhirwa komt dan weer rijkelijk laat. “Ik weet niet hoe geloofwaardig het is als het pas op het eind van het proces komt”, zei Lys.

Na de laatste woorden gingen het hof en de jury in beraad. Het arrest over de strafmaat wordt nog deze week verwacht.