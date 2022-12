“Gelekte WhatsApp-berichten bewijzen dat premier niet de waarheid sprak”, De Croo ontkent

“Is dus ok voor ons” en “merci voor aanpassingen!”, zo valt er onder meer te lezen in een hele reeks berichten over de begroting tussen het kabinet-De Croo enerzijds en het kabinet-De Bleeker anderzijds. De berichtjes werden woensdagavond 9 november verstuurd.



Uit die communicatie blijkt dat (het kabinet van) de premier wel degelijk zijn akkoord gaf over de op 10 november ingediende begroting van De Bleeker, besluit ‘Knack’. Niet veel later is diezelfde begroting aanleiding voor het ontslag van de staatssecretaris, omdat De Croo het niet eens is met wat er in de tekst en tabellen staat.

Altijd ontkend

De premier heeft tot nu toe altijd ontkend dat zijn kabinet die begrotingsversie had goedgekeurd. Vorige week leek hij voor de Kamercommissie Binnenlandse Zaken ook het geven van een globaal akkoord via deze WhatsApp-berichten te ontkennen, waarnaar Kris Van Cauter, ex-adviseur van het kabinet-De Bleeker, eerder op LinkedIn al had naar verwezen. Een vraag van N-VA-Kamerlid Sander Loones naar de communicatie noemde De Croo een verzoek “om een bewijs van iets dat niet heeft plaatsgevonden”.

KIJK. Premier De Croo in de studio van ‘VTM Nieuws’ op 4 december: “Niet goedgekeurd via WhatsApp”

Bij ‘VTM Nieuws’ hamerde de premier er op 4 december al op dat de begroting niet was goedgekeurd via WhatsApp. “Wij hebben zeer duidelijk via de geëigende kanalen gezegd: ‘dit is niet correct’. Die berichten waarover men spreekt, dat gaat in mijn ogen over een antwoord op een andere vraag", zei hij.

Quote De ‘ok’ in de Whats­app-berichten slaat helemaal niet op btw en accijnzen. En evenmin op het geheel van de begroting

Het kabinet van premier Alexander De Croo reageert nu opnieuw dat de berichten niets te maken hebben met een goedkeuring van de begroting. “De ‘ok’ in de Whatsapp-berichten slaat helemaal niet op btw en accijnzen. En evenmin op het geheel van de begroting. Die oké slaat op maatregelen rond de sociale zekerheid en farma”, luidt het.

Er wordt volgens het kabinet dus een foute conclusie getrokken uit de informele Whatsapp-conversatie. “Alleen de officiële opmerkingen in het leescomité tellen. Een minister van Begroting moet daarmee aan de slag gaan, niet met Whatsappjes. Er zijn Whatsappjes - we hebben dat nooit ontkend, ook niet in het parlement. Maar we herhalen dat een akkoord over een begroting niet over Whatsapp is gegeven.”

De Croo komt niet naar het parlement

De N-VA wou de premier onmiddellijk naar de commissie Financiën vorderen om tekst en uitleg te geven over het WhatsApp-verkeer. Fractievoorzitter Peter De Roover (N-VA) reageert bijzonder ontstemd: “Als de premier spreekt, gaan we er van uit dat hij de waarheid spreekt. Nu blijkt dat zijn uitspraken over de opmaak van de begroting niet waar zijn. Dat is in een democratie onaanvaardbaar. Om dit uit te klaren, vorderen wij de premier deze namiddag naar de commissie Financiën.”

Vlaams Belang en PVDA sloten zich aan bij de vraag van N-VA. Premier De Croo zelf zal echter niet afzakken naar het parlement. Commissievoorzitter Marie-Christine Marghem (MR) ging niet in op de vraag van de oppositiepartijen en ook verschillende meerderheidspartijen wouden zich aan de agenda houden. Staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) is wel aanwezig om vragen te beantwoorden.

Vlaams Belang gaat toch een motie van wantrouwen indienen tegen de premier. Voor het Vlaams Belang kan De Croo niet langer functioneren als eerste minister, zo staat te lezen in een verklaring op hun website.