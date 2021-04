Geldigheid theoretisch rijexamen wordt opnieuw verlengd

De rijscholen moesten door de coronacrisis tijdelijk de deuren sluiten. Vlaams minister Peeters liet daarom in november vorig jaar in een ministerieel besluit de uitsteltermijnen vastleggen voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommoment.

Wie geslaagd was voor een theoretisch examen of wie lessen had gevolgd bij een erkende rijschool of wie geslaagd was voor een examen op privéterrein kreeg een verlenging tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die examens of lessen te vervallen kwam tussen 2 november 2020 en 29 september 2021. "Die kandidaten kregen ook voorrang bij het maken van een afspraak", zegt minister Peeters.