Geldautomaat opgeblazen aan winkelcentrum bij Bergen: eventuele buit onduidelijk

Vier op de tien artsen in opleiding krijgen te maken met grensover­schrij­dend gedrag

11:51 Bijna vier op de tien artsen in opleiding hebben al te maken gekregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO), dat een bevraging uitstuurde naar alle studenten geneeskunde en artsen in opleiding. De vereniging pleit voor een betere voorbereiding in de basisopleiding en een onafhankelijk meldpunt.