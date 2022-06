Geld, cadeaus en nieuwe onderbroekjes in ruil voor een gedragen slipje: Vlaamse acteur riskeert 4 jaar voor verkrachting minderjarigen

Hij speelde jarenlang in populair kinderpro­gram­ma, vandaag staat hij terecht voor kindermis­bruik: "Sommigen kenden mij van op tv, dat maakte het makkelij­ker”

“Als ze net in de puberteit zijn, die eerste haren, dat vind ik super sexy.” Aan het woord is acteur Jan V.H (52), een Vlaamse acteur die meespeelde in tal van jeugdprogramma’s en afgelopen zomer in opspraak kwam voor vermeend kindermisbruik na een undercoverreportage. Daarin schepte hij op over zijn seksuele ervaringen met kinderen. Grootspraak, aldus de acteur. Vandaag moet hij zich in de rechtbank verantwoorden voor verkrachting van minderjarigen, aanranding, bezit en verspreiding van kinderporno. De bank van de burgerlijke partij blijft vooralsnog leeg.

14:15