Gekocht, getekend, verhuisd in paar dagen tijd: huis kopen moet over twee jaar véél sneller kunnen

'Verkocht!' Met die opvallende sticker over het immobord bezegelt de makelaar de aankoop, en wellicht wordt er op de ondertekening van het compromis ook met bubbels geklonken. Maar op de sleutel is het dan nog vaak drie tot vier maanden wachten - tijd die de notaris nodig heeft om de akte te verlijden. "Bij elke vastgoedtransactie moet de verkoper een heel aantal attesten voorleggen", zegt notaris Bart Van Opstal van federatie Notaris.be. "Is de droomwoning die u net kocht geen beschermd monument, ligt die bouwgrond niet in overstromingsgevoelig gebied en is ook stedenbouwkundig alles in orde? Maar ook: rusten er geen hypotheken of andere schulden op het goed, en genieten overheid of socialehuisvestingsmaatschappijen geen voorkooprecht? Is er een gunstig bodemattest, een geldige elektriciteitskeuring, een EPC-attest?"