Geïntoxiceerd achter het stuur? Minnelijke schikking vaak pak duurder dan politierechtbank

In sommige rechtbanken hakt zo’n rijverbod er stevig in. In Brussel krijg je met 600 euro effectieve geldboete een lager bedrag dan elders opgelegd, maar dat wordt dan gecombineerd met een rijverbod van 60 dagen wat een pak hoger is dan in de andere rechtbanken. Ook in Bergen ligt met een verval tot sturen van 40 dagen de focus voornamelijk op het rijverbod en niet zozeer op de effectieve geldboete (680 euro). De politierechtbank in Antwerpen volgt met een effectieve boete van 960 euro dezelfde lijn als Gent.