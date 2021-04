Gegevensbeschermingsautoriteit legt filiaal van Carrefour boete op

OVERZICHT. Druk op ziekenhui­zen slinkt verder, aantal nieuwe besmettin­gen stabili­seert

8:49 De druk van de coronapandemie op de ziekenhuizen blijft gestaag slinken. Tussen 22 en 28 april zijn dagelijks gemiddeld 205,6 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 15 procent minder dan in de voorgaande periode, zo blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.