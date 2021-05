Gegarandeerde dienstverlening De Lijn stap dichterbij

Bonden bij De Lijn komen niet langer met eigen voorstel rond minimale dienstver­le­ning: “Heeft geen zin om daar nog tijd in te steken”

8 maart De vakbonden bij De Lijn komen dan toch niet meer met een eigen voorstel om de minimale dienstverlening bij stakingen te regelen. “De minister heeft in december de vlucht vooruit genomen met haar eigen voorstel, jammer genoeg”, zegt Stan Reusen van ACOD. “Het heeft geen zin om nu nog eens tijd en energie te steken in een eigen voorstel dat in het parlement toch geen meerderheid zal halen.” Zowel de directie als bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) gaf recent nog aan dat de vakbonden met een eigen voorstel zouden komen, maar dat is nu dus van tafel.