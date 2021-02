Gefrustreerde Beke: “AstraZeneca levert alweer minder vaccins dan beloofd. Ik snap niet dat Europa geen vuist maakt”

Geneesmiddelenproducent AstraZeneca levert deze week slechts 88.800 vaccins in België, in plaats van de voorziene 114.716. “Een gigantisch probleem voor onze vaccinatiecentra", zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams parlement. De vaccinatie van de brede bevolking zal in de week van 22 of die van 29 maart opstarten.

In de Vlaamse parlementscommissie Welzijn gaf minister Wouter Beke (CD&V) een nieuwe stand van zaken over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Het aantal vaccins die producent Pfizer voorop heeft gesteld, komt tot nu toe uit, vertelde Beke. Voor de komende weken gaat het om 300.000 vaccins in de maand maart (enkel voor Vlaanderen). 150.000 mensen kunnen daarmee gevaccineerd worden. “Pfizer is de meest stabiele leverancier van vaccins”, aldus Beke.

Van de Moderna-vaccins komen er deze week, donderdag, 26.100 dosissen. Moderna zou normaal hebben geleverd op 15 februari, maar dat werd al eens uitgesteld.

Moeilijker is het schema van AstraZeneca. Die vaccins worden vooral in de vaccinatiecentra ingezet voor de zorgmedewerkers uit de eerste lijn, jonger dan 56 jaar. “Zij hebben gisteren opnieuw laten weten dat zij het aantal vaccins zullen minderen de komende weken. Dat is al de zoveelste keer op rij”, aldus Beke.

Morgen komen er in heel België, dus niet enkel Vlaanderen, ‘slechts’ 88.800 dosissen in plaats van de oorspronkelijk voorziene 114.716. Ook de komende week zijn dat er veel minder dan verwacht: 21.600 in plaats van 90.161. Pas in de week van 7 maart komen er (voorlopig) meer AstraZeneca vaccins dan voorzien: 127.200 in plaats van 33.982. “Die 100.000 meer zijn er wel nog altijd minder dan voorzien. Dat is een gigantisch probleem voor het operationeel krijgen van onze vaccinatiecentra, maar ook in de ziekenhuizen en de gehandicaptenvoorzieningen. Het is een zeer jammerlijke zaak dat we met AstraZeneca en Moderna op dit moment geen stabiliteit hebben in de leveringen. De enige correcties zijn neerwaartse correcties. Ik versta niet dat Europa daar geen grotere vuist tegen maakt.”

Vaccinatie brede bevolking

Rekening houdend met de laatste informatie rond de bevoorrading, zal de vaccinatie van de brede bevolking in de week van 22 of die van 29 maart opstarten, vertelde Beke verder nog.

De vaccinatie in de woonzorgcentra is bijna afgerond. Deze week worden er nog een kleine 11.000 vaccins gezet, waarvan zowat 10.000 tweede dosissen. In de ziekenhuizen is het doel nu om in de week van 1 maart ieder personeelslid een eerste prik te hebben aangeboden.

Intussen zijn ook al verschillende vaccinatiecentra opgestart om de zorgverleners uit de eerste lijn in te enten. Ook in de eerste weken van maart zullen alle vaccinaties daar naar zorgverleners gaan.

De brede bevolking komt in de week van 22 maart of die erna aan bod. Het gaat in eerste instantie om ouderen in assistentiewoningen. Pas ten vroegste einde maart zullen andere 65-plussers worden uitgenodigd.

Volgens de laatste cijfers is op dit moment 4,75 procent van de meerderjarigen gevaccineerd.