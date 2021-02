Geert Molenberhs: "Teveel heropenen nu geen goed idee”

De biostatisticus zegt dat het onvermijdelijk is dat de huidige, vrij constante curve van coronabesmettingen weer naar boven gaat als er teveel wordt heropgestart. "Dat weten we van alle landen ter wereld. We hebben dat hier ook gezien in de zomer en in het najaar.”



De verscherpte maatregelen rond de terugkeerders en de niet-essentiële reizen, alsook het herschikken van de naschoolse activiteiten van jongeren, maken dat de heropening van de kapsalons opgevangen kunnen worden. "Dat is nu iets naar de algemene bevolking toe", aldus Molenberghs. Tegelijk meent hij dat de bevolking geleerd heeft uit de tweede golf, dat versoepelen niet zonder gevaren is. "We vrezen wel voor de wortel die nu voorhangt. Want andere groepen vragen nu waarom zij niet mogen heropstarten. Maar nu teveel heropenen is geen goed idee. Het is daarom goed dat de overheid duidelijk maakte dat er slechts enkele zaken kunnen heropstarten en dat vervolgens alles goed geëvalueerd wordt."