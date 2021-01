Geert Molenberghs: “We kunnen nu niet zeggen dat er versoepelingen komen in februari, maar ook niet dat derde golf eraan komt”

Kunnen we de Britse variant nog buitenhouden uit ons land en kunnen we een derde golf nog voorkomen? Of komen er zelfs versoepelingen aan volgende maand? Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) zijn beide scenario’s op dit moment totaal onvoorspelbaar.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land zit weer in stijgende lijn. Brussel noteert zelfs een stijging van 62 procent ten opzichte van het dagelijkse gemiddelde van een week eerder. “Dat is voor een stuk te wijten aan de terugkerende reizigers, maar we moeten ook beducht zijn voor de Britse variant”, zei Geert Molenberghs op Radio 1. Een derde golf is voor hem wel geen zekerheid, zoals sommige experts beweren. “We moeten niet fatalistisch zijn”, beweert de biostatisticus. “Niks zegt dat een golf zoals de tweede onvermijdelijk op ons afkomt. Als we snel ingrijpen, zelfs bij Britse variant, hoeft het allemaal niet zo dramatisch te zijn zoals bijvoorbeeld in Engeland. We hoeven het bij ons niet zover te laten komen.”

“In eerste instantie moeten we toch echt proberen met de maatregelen de cijfers terug te doen dalen. We hebben in december gezien dat we dat ook kunnen, toen de cijfers twee weken opliepen. Maar er moet zeker een plan op tafel komen om bij een sterke toename - bij het begin van een eventuele derde golf - snel in te grijpen”, stelde Molenberghs.

De professor ziet heil in de combinatie van de maatregelen goed opvolgen, snel ingrijpen, monitoren van de Britse variant, en de uitrol van de vaccinatiecampagne. Niet alleen de terugkerende reizigers moeten goed worden opgevolgd, maar ook verdachte, grote uitbraken, aldus Molenberghs. Zeker bij de grensstreken waar de kans op transmissie groter is omdat onze buurlanden op dit moment slechter scoren dan wij.

Evenmin als de derde golf te voorspellen is op basis van wat we nu zien is het volgens Molenberghs ook onmogelijk om de kans van versoepelingen in te schatten. De situatie is te onstabiel, aldus de biostatisticus. “Het is moeilijk te zeggen wanneer we de veilige zone zullen bereiken, zelfs als de curves de goede kant zouden opgaan. Niet vergeten dat we ook enkele weken op de afgesproken niveaus moeten blijven.” Molenberghs heeft het over “februari ten vroegste” om te versoepelen. “Maar dan mag er helemaal niks mislopen.”