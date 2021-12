Geert Molenberghs: "We gaan naar dominantie van omikron tussen Kerstmis en Nieuwjaar. En dat is een voorzichtige schatting”

Het lijkt erop dat de omikronvariant nu ook in ons land zijn opmars heeft ingezet. Viroloog Marc Van Ranst meldde vanmiddag dat hij intussen al goed is voor 8 procent van alle geregistreerde besmettingen . Biostatisticus Geert Molenberghs bevestigt: “We gaan naar een dominantie van omikron tussen Kerstmis en Nieuwjaar. En dat is een voorzichtige schatting.”

“Het gaat snel", aldus Molenberghs. “We zaten maandag nog op 3 procent, maar met een verdubbelingssnelheid van twee tot drie dagen was de 8 procent van vandaag te verwachten. Het is ook wat we zien in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Je ziet daar diezelfde groeisnelheid bij omikron.”

“Een verdubbeling om de 2,5 dagen wil zeggen dat het in een week tijd om een verachtvoudiging gaat”, gaat hij verder. “Twee maal twee maal twee. Als we nu op 8 procent zitten, komen we over een week dus uit op 64 procent: 16 over 2,5 dagen, 32 over 5 dagen en 64 over 7,5 dagen.”

Kerstmis

Dat is exact op Kerstmis. “Ik denk dat het voorzichtig is om te zeggen dat we tussen Kerstmis en Nieuwjaar naar een dominantie van omikron gaan", formuleert de biostatisticus het liever. “Bij meer dan 50 procent van de coronabesmettingen zal het dan om de omikronvariant gaan.”

Ook biostatisticus Tom Wenseleers gaat daarvan uit. “Allicht wordt de nieuwe variant hier dominant tussen Kerstmis en Nieuwjaar”, laat hij op zijn beurt optekenen.

Volgens Molenberghs mogen we ook niet vergeten dat de opmars van omikron gebeurt tegen de achtergrond van een zich pas terugtrekkende deltavariant. “De coronacijfers zijn intussen al behoorlijk gedaald - ze zijn wel nog altijd hoog, zelfs zonder omikron zouden we zeggen dat we nog even vol moeten houden - en er is ook goed nieuws van de diensten intensieve zorg. Daar zitten we vandaag op 761 patiënten, terwijl we van 837 komen. Dat zijn er al 70 minder en dat is positief.”

Intensieve zorg

“Anderzijds zien we dat de Britten hebben ingeschat dat de R-waarde van de omikronvariant tussen 3 en 5 ligt, waar dat voor delta nog 1,1 of 1,2 was. Dan gaat het heel snel. We moeten de diensten intensieve zorg dan ook zo snel mogelijk vrij krijgen. Want ook al zou omikron wat minder ziektemakend zijn, door de heel snelle verspreiding kunnen er toch nog veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen.”

In Nederland viel vandaag de term ‘harde lockdown’ en wordt er nagedacht over strengere maatregelen, terwijl ze daar nu al vrij streng zijn. Zo moet de horeca er om 17 uur al de deuren sluiten. Komen er bij ons ook strengere maatregelen aan? “Het is volgende week Overlegcomité en we zullen zien waar we staan. Ik doe daar als GEMS-lid geen voorafname op. Maar het is duidelijk - en dat heeft de minister van Volksgezondheid ook gezegd - dat versoepelen niet aan de orde is en strengere maatregelen niet uit te sluiten zijn.”

Privécontacten

Of de komende omikrongolf nog in bedwang te houden is “mits een snelle uitrol van de boosters en het behoud van de huidige maatregelen”, zoals viroloog Steven Van Gucht eerder vandaag zei? “De booster en de maatregelen zijn nodig”, aldus Molenberghs. “Waarschijnlijk zullen de maatregelen aangescherpt moeten worden. We moeten minstens de huidige behouden. Wat we vandaag al kunnen doen? De maatregelen van vandaag opvolgen en onze contacten - ook privécontacten - beperken. Met 50 thuis afspreken omdat het nu eenmaal mag, is geen goed idee. En we moeten ook zo snel mogelijk de boosterprikken toedienen.”

