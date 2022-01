Geert Molenberghs voorzichtig positief: “Hoopgevende voorbeelden van landen die vooroplopen op ons”

Biostatisticus Geert Molenberghs is voorzichtig optimistisch over de coronacijfers. Hij ziet “hoopgevende voorbeelden” in landen die enkele weken vooroplopen op ons. “Daar dalen nu álle cijfers en dat is ook goed nieuws voor ons”, zegt hij aan HLN LIVE.

De gevolgen van de omikronvariant lijken allemaal beter mee te vallen dan voorspeld. Geert Molenberghs (UHasselt, KULeuven) ziet daar twee redenen voor. Ten eerste het minder ziekmakende karakter van omikron, waar de natuur ons dus een handje helpt. En ten tweede: de boostercampagne. “We zien dat in landen waar de boostercampagne ver gevorderd is, die de zaak mee onder controle houdt”, legt de biostatisticus uit. “Een boosterprik doet het risico op ziekenhuisopname dalen met een factor 10, en het risico om op intensieve te belanden zelfs met een factor 20.”

Molenberghs zegt wel dat we geen volledig zicht meer hebben op de besmettingen met het coronavirus. “Als de stijging nog feller zou zijn, dan zouden we dat niet meer kunnen vaststellen omdat we aan de limieten van onze testcapaciteit komen.” Bovendien is ook ons testbeleid aangepast. “De fractie van mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad, wordt niet meer systematisch getest”, verduidelijkt Molenberghs. “We vangen daar wel een glimp van op door de positiviteitsratio, die nu al bij de mensen met symptomen boven de 50 procent is gestegen, een ongekende hoogte.” De globale positiviteitsratio hangt rond de 30 procent. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 3 mensen die getest worden, positief is.

De biostatisticus voegt eraan toe dat we “op geen enkel moment in de epidemie exacte besmettingscijfers vaststellen: dat is altijd een onderschatting”. Hij verwacht dat we voor het einde van de maand zullen zien of er een stabiele daling is. Hij gaat er wel van uit dat we niet aan de voorspelde hoge cijfers van 400 tot 1.300 nieuwe ziekenhuisopnames per dag zullen komen.

Hij is optimistisch omdat alle cijfers in landen die op ons vooroplopen dalen, van de besmettings- tot de sterftecijfers. “We zullen nog moeten kijken of er geen nijdige staart zal zitten in de ziekenhuisopnames, maar ook in de Amerikaanse staten als New York en New Jersey zien we dat niet alleen de besmettingen maar ook de hospitalisaties dalen. Er zijn wel wat hoopgevende voorbeelden.”

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs. © Joel Hoylaerts/Photo News