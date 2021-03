Geert Molenberghs: “Strengere maatregelen kunnen na week al effect hebben”

Volgens Molenberghs kan een exponentiële groei nog altijd vermeden worden, "maar gaan we met deze stijging tussen nu en 10 dagen naar 10.000 gevallen per dag”. “Het gaat nooit van de ene dag op de andere plots helemaal naar beneden gaan. Dat gaat jammer genoeg traag”, waarschuwt hij. Ook de ziekenhuisbezetting is zorgelijk volgens de biostatisticus. “Op intensieve liggen meer dan 600 mensen. Dat aantal is bijna de helft van de maximumbezetting die we hadden in maart en april 2020.”

Coronacommissaris Pedro Facon stelt een lockdown van vier weken voor, die vrijdag ingaat. De vraag is of de cijfers zo snel kunnen dalen, nu de Britse variant volop in omloop is. “We zien ondertussen ook in andere landen strenge maatregelen. Bijvoorbeeld in Portugal is de incidentie (het aantal besmettingen omgerekend naar 100.000 inwoners, berekend over twee weken, nvdr) van ongeveer 1.600 met een streng pakket van maatregelen naar minder dan 100 gedaald. Het is realistisch om zo tot goede cijfers te komen. In maart en april lukte het met een vrij totale lockdown om de cijfers heel fel af te bouwen. In mei en juni 2020 zijn we afgedaald tot 85 gevallen per dag. We zouden daar vandaag zeer blij mee zijn.”

“Mensen zijn ze beu en dat is begrijpelijk, maar in de internationale vergelijking zijn onze buurlanden strenger. Ons pakket was stabiel maar niet het allerstrengste en we zijn er niet in geslaagd de grens van 2.000 besmettingen per dag te doorbreken. Als de maatregelen verder aangescherpt worden tegenover wat het vandaag is, dan gaat de curve naar beneden. Dat is een wetmatigheid.”

Scholen sluiten?

Molenberghs ziet ook een sterke stijging van het aantal besmettingen bij 10- tot 19-jarigen. “We zien de cijfers overal oplopen, maar vooral in die groep. Tegen die achtergrond is het logisch dat er aan een schoolsluiting gedacht wordt. Er is een model mogelijk waarin de scholen open blijven en een pakket andere maatregelen toch heel streng is. Er zijn ook pleidooien voor een lockdown waarin alles zo veel mogelijk wordt stilgelegd voor een korte periode, 3 tot 4 weken. Die twee modellen zijn mogelijk en het Overlegcomité moet een keuze maken.”

Toch is Molenberghs vrij hoopvol dat de maatregelen gaan opgevolgd worden. “We hebben altijd gemerkt dat de mensen de maatregelen beginnen opvolgen voor ze ingevoerd worden. Als er maatregelen genomen worden, dan gaan die na een week effect hebben”, besluit hij. “We moeten nog even door een moeilijke periode gaan, maar na een stijging van de cijfers zal er door de maatregelen toch vrij snel een daling zijn. Maar het is geen voldongen feit dat we de cijfers in de ziekenhuizen eerst nog gaan zien oplopen.”