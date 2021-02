Geert Molenberghs: “Reisverbod heeft gewerkt. 80 procent van import uit rode zones buitengehouden”

Er moet volgens de biostatisticus voor deze berekening gekeken worden naar de combinatie van twee maatregelen. “Het testbeleid bij reizigers die terugkeren en het verbod op niet-essentiële reizen”, legt hij uit. “Tijdens de kerstvakantie kwam in een week tijd een 90.000-tal reizigers het land binnen. Van hen werd 20 procent getest en was 3 procent positief. In de week na de kerstvakantie waren die cijfers nagenoeg hetzelfde, maar werd er wel 60 procent getest. Nadien kregen we enkele rustigere weken met 40.000 terugkerende reizigers per week. Na het invoeren van het verbod op niet-essentiële reizen, viel dat aantal verder terug op 25.000 reizigers. Bijna 70 procent werd getest en maar 2 procent was positief.”