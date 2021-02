Geert Molenberghs: “Positiviteitsratio is voor het eerst sinds oktober weer sterk aan het stijgen”

De coronacijfers zijn weer volop aan het stijgen in ons land. Enkel het gemiddeld aantal overlijdens daalt nog. Moeten we ons zorgen maken over een derde golf? “Enkele indicatoren staan minder gunstig”, waarschuwt biostatisticus Geert Molenberghs bij HLN LIVE.

Sinds november situeren de cijfers in ons land zich op een plateau. Natuurlijk daalden of stegen de grafieken intussen nog enkele keren, maar deze schommelingen waren telkens van korte duur en leidden nooit tot een nieuwe golf. Dat kan nu wel eens anders zijn volgens Molenberghs: “Nu staan enkele indicatoren minder gunstig. Een stijging van 24 procent van de besmettingen is een snelle toename. In sommige Franstalige provincies zoals Namen, Waals-Brabant, Luxemburg, is dat zelfs 40 procent.”

Daarnaast zijn er nog andere factoren die meespelen volgens Molenberghs: “De positiviteitsratio is voor het eerst sinds oktober snel aan het stijgen. Die gaat van 5 procent weer richting 7 procent, in sommige provincies zelfs richting 10 procent.”

Ook de belasting op intensieve zorg neemt toe. “We zitten terug aan een cijfer dat we in 2021 nog niet gezien hebben. Dat is opvallend. Er wordt door de ziekenhuizen ook gewezen op de toegenomen ziektelast: mensen zijn zwaarder ziek en verblijven vermoedelijk langer in de ziekenhuizen. Daarvoor wordt verwezen naar de varianten.”

Maatregelen en versoepelingen

De remedie voor zo’n derde golf is alvast bekend: we moeten de huidige maatregelen goed blijven opvolgen, in afwachting van voldoende vaccinaties. Maar “de wil om de maatregelen te volgen zit op een dieptepunt”, aldus Molenberghs. En dat voorspelt niet veel goeds: “Periodes met een lage motivatie geven vaak aanleiding tot hogere cijfers. We moeten ook op dat front werk verrichten, uitleggen waarom het zo belangrijk is om de maatregelen te volgen. We hebben het in eigen handen. Het is ons gedrag dat bepalend is.”

Of we straks dan van het Overlegcomité mogen verwachten dat ze versoepelingen aankondigen? “De krijtlijnen zijn duidelijk. We zitten in een moeilijke fase en ik neem aan dat men daar ook rekening mee zal houden.”