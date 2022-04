Geert Molenberghs: “Piek van coronabesmettingen bereikt. Lente en zomer zonder al te veel maatregelen”

Vogelbe­scher­ming Vlaanderen telt dit weekend voor de twintigste keer huismussen

Het gaat niet goed met de huismus. Een studie van het Engelse vogelbescherming (RSPB) toonde in november 2021 aan dat het aantal huismussen in Europa sinds 1980 met 50 procent is gedaald. Om te peilen hoe het met de mussenkolonies in Vlaanderen is gesteld, houdt Vogelbescherming Vlaanderen komend weekend zijn huismussentelweekend.

4 april