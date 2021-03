Geert Molenberghs over sterk stijgende coronacijfers: “Dit moet gestopt worden”

Vorige week zaten we van maandag tot en met vrijdag elke dag boven de 4.000 nieuwe besmettingen. Op maandag en donderdag rondden we zelfs de kaap van de 5.000 nieuwe bevestigde gevallen. “Ook het aantal hospitalisaties is fel gestegen, met zaterdag alleen al 243 opnames”, aldus Molenberghs. “Op intensieve zorgen zijn 569 bedden ingenomen. De stijging is feller dan verwacht.”

Het gaat bovendien niet om een lineaire, gelijkmatige stijging en dan kunnen we snel afglijden, zo klinkt het. “Dit moet gestopt worden, want we kunnen zeer snel op zeer grote hoogte zitten. In oktober en november waren er 20.000 tot 25.000 nieuwe gevallen per dag. Zo ver zijn we nog niet. Maar zoals gezegd: dit proces gaat niet lineair. Als we elke keer dat aantal verdubbelen, zullen we er snel zijn.”

Duidelijke boodschap

Molenberghs is tevreden dat er op het Overlegcomité een duidelijke boodschap is gegeven dat het niet de goede kant op gaat. En dat er toch enkele versoepelingen on hold gezet zijn. “Normaal gezien heeft dat al een effect, al was het maar op de bewustwording en de motivatie van de mensen. Het zorgt ervoor dat men de opvolging nog een beetje aanscherpt. Mensen beseffen dan nog eens dat ze de maatregelen zeer goed moeten volgen.”

Als dat niet voldoende zou zijn, is het volgens de biostatisticus goed om bij verstrengingen naar het volledige plaatje te kijken. “Over alle maatschappelijke sectoren. En dat mag niet te lang duren met deze cijfers.”

Hij is er wel gerust in dat dit zal gebeuren. “Indien nodig zal het Overlegcomité wel vervroegd samenkomen. De regering heeft al laten zien dat ze kort op de bal speelt.”

Over de maatregelen die dan best genomen zouden worden, spreekt hij zich niet uit. “Dat zal bekeken moeten worden en is het voorwerp van overleg. Dat is aan het Overlegcomité.”

