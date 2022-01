Geert Molenberghs over piek omikron: "Het gaat nu ongeveer gebeuren. Gemiddeld aantal besmettingen kan over twee tot drie dagen beginnen te dalen”

De piek van de omikrongolf in ons land is nu echt in zicht. Biostatisticus Geert Molenberghs verwacht op basis van de meest recente cijfers dat het gemiddelde aantal besmettingen woensdag of donderdag zal beginnen te dalen. Daarmee is hij nog iets optimistischer dan viroloog Steven Van Gucht. Die zei afgelopen vrijdag dat hij de piek eind deze week of volgende week verwachtte .

Is het dan eindelijk zo ver?

Molenberghs: “Ja, het lijkt erop dat we nu vrij snel naar een daling van het gemiddelde aantal besmettingen zullen gaan. In de meest recente dagcijfers - als we die vergelijken met een week ervoor - beginnen we al een afname te zien. Natuurlijk tegen de achtergrond van de vaststelling dat we met ons testbeleid aan de limiet zitten en dat we nog een hoge positiviteitsratio hebben. Die laatste lijkt echter ook niet meer door te stijgen.”

Wanneer verwacht u de piek exact?

Molenberghs: “Het gaat nu ongeveer gebeuren. Ik verwacht dat het gemiddelde aantal besmettingen over twee tot drie dagen zal beginnen te dalen. Slag om de arm is wel: is deze evolutie duurzaam? Zal die zich doorzetten of gaat het om een tijdelijke hick-up in de cijfers? De vooruitzichten voor de komende dagen zijn evenwel niet ongunstig wat dat betreft.”

Verwacht u dat de curve bij ons even snel omlaag zal gaan als in andere landen?

Molenberghs: “Dat hangt ervan af. Als je alle maatregelen over boord gooit kom je in een andere situatie terecht dan als je de logica van de coronabarometer blijft volgen. We hebben op veel plaatsen evenwel al gezien dat een snelle stijging gevolgd werd door een snelle daling bij een zeer besmettelijke variant. Het zou dus kunnen. Het is wel nog wat te vroeg om daar precieze termijnen op te kleven. Dat moet het modelleringsteam nog bekijken.”

In het wetenschappelijk tijdschrift Science toonden experten zich afgelopen week optimistisch. Ze zeiden dat ze “een periode van rust” verwachtten eenmaal omikron voorbij was. Wat denkt u?

Molenberghs: “De kans bestaat, maar we moeten echt voorzichtig zijn dat we onszelf niets wijsmaken. Er is ook lang gedacht dat delta zó besmettelijk was dat het moeilijk zou worden voor een nieuwe variant om er nog aan voorbij te gaan. Maar kijk: omikron is gekomen. Die was wel minder ziekmakend. Dat gezegd zijnde, lijkt de kans wel groot dat het voor langere tijd rustig blijft. Maar zeker is dat niet. Er circuleert veel virus in de wereld, wat wil zeggen dat het nooit uitgesloten is dat er nieuwe varianten ontstaan.”

Mogen we eind dit jaar sowieso een nieuwe golf verwachten?

Molenberghs: “Het is veel te vroeg om daar al iets over te zeggen, maar het is belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheid. Dat is iets waar de meeste experten het wel eens over zijn. Mensen die denken dat nu de endemische fase intreedt en dat we er voorgoed van af zijn, zijn iets te voorbarig. Net omdat de winter onzeker is. Maar ook in andere seizoenen kunnen er opflakkeringen voorkomen. Denk maar aan vorige zomer, toen er zelfs in een aantal warme landen in Europa grote opflakkeringen waren. Dat heeft ook met het reisgedrag in de zomer te maken. De langere toekomst is moeilijk te voorspellen.”

