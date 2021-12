Geert Molenberghs: “Kinderen zijn motor van de pandemie. We moeten die proberen stilleggen”

Het aantal coronabesmettingen op de lagere scholen in Vlaanderen lag nooit zo hoog. Dat heeft biostatisticus Geert Molenberghs deze ochtend gezegd bij HLN Live. “Kinderen zijn de motor van de pandemie. Zij worden er zelf niet ziek van, maar het is wel een probleem voor de maatschappij”, vindt hij. “Die motor moeten we proberen stil te leggen.”

“We hebben afgelopen maandag alweer bijna 25.000 nieuwe gevallen vastgesteld, dat is ongeveer evenveel als het recordaantal van vorige week maandag”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs bij HLN LIVE. “Het goeie nieuws is dat de stijging wat minder fel is dan gevreesd. We moeten daarmee wel opletten, want de testcapaciteit zit op dit ogenblik aan haar limieten: veel meer vaststellen dan dit zou gewoon niet mogelijk zijn”, weet hij.

Dat er intussen bijna 800 mensen op de diensten intensieve zorg liggen, is dan weer geen goed nieuws. “Daar hebben we de voorbije dagen een felle stijging gezien, feller dan vorige week. Als het zo verder gaat, kunnen we niet uitsluiten dat we naar 900 en zelfs 1.000 ingenomen bedden op intensieve zorg gaan. Daarmee zouden we de voorjaarspiek van 2021 overschrijden”, aldus Molenberghs.

De biostatisticus waarschuwt dan ook voor een te voorbarige hoerastemming: “Wat we in deze fase absoluut moeten vermijden is dat we nu naar een plateau zouden evolueren. De stijging moet stoppen, en dan moet er zo snel en zo fel mogelijk een daling komen. Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter, voor ons allemaal.”

Kinderen

Over eventueel bijkomende maatregelen wil Molenberghs nog geen uitspraken doen, al zegt hij daarvoor wel te kijken in de richting van evenementen waar heel veel mensen samen komen en het onderwijs. “Het aantal besmettingen in het lager onderwijs is zeer hoog. De incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 leerlingen) in het lager onderwijs in Vlaanderen zit boven de 4.500, een ongezien getal. En het blijft nog stijgen”, vertelt Molenberghs. De positiviteitsratio bij kinderen van 0 tot 9 jaar is dan ook heel hoog, met 24,6 procent. “Het lijkt er wel op dat we die motor toch eens tegen het licht moeten houden en proberen stil te leggen.”

“Het motoreffect betekent dat het virus naar de andere generaties gaat, en van daaruit als golven uitdijt naar de rest van de maatschappij", klinkt het. Ook al worden kinderen doorgaans dus niet ernstig ziek van Covid-19, ze verspreiden het virus wel in de rest van de maatschappij en zorgen zo indirect mee voor hogere cijfers in de ziekenhuizen.