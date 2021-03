Geert Molenberghs is bezorgd, maar ziet ook een kans: “Geldende maatregelen zijn enorme barrière tegen derde golf”

Er liggen in België opnieuw meer dan 500 patiënten met Covid-19 op de afdelingen intensieve zorg van de ziekenhuizen. Ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt fors. Viroloog Marc Van Ranst en biostatisticus Geert Molenberghs maken zich zorgen en roepen op om de maatregelen zeer goed te volgen. “Het is de eerste keer dit jaar dat we vijf dagen op rij meer dan 3.400 bevestigde gevallen noteren”, klinkt het bij HLN Live.

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) spreekt niet langer van een plateau, maar van een helling. “Want de stijging zet zich door”, reageert hij bij HLN Live.

“Het is de vijfde keer dat we van een daling naar een stijging overgaan, maar de laatste tijd zien we toch een vrij felle stijging. We zitten met een reeks van vijf opeenvolgende dagen dat we meer dan 3.400 bevestigde gevallen hebben genoteerd.” Het is de eerste keer dit jaar dat dit voorvalt, wijst Molenberghs erop.

Incidentie

In sommige provincies in ons land zien we al “behoorlijk grote incidenties”. Die geven het aantal gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen aan. Slechtste leerling van de klas is Namen, met een incidentie van boven 450. Op nationaal niveau bedraagt de incidentie meer dan 300.

“Dat zijn niet zo’n goede cijfers”, zegt Molenberghs. “Maar we zien ook elders in Europa een stijging van het aantal besmettingen.”

Quote Ik denk dat wij ons allemaal zorgen maken. Geert Molenberghs

Dat de situatie weer verslechtert, voelen ze ook in de eerstelijnszorg. “Er zijn signalen vanuit de huisartsenposten dat het bijzonder druk aan het worden is voor mensen die zich willen laten testen.” De druk van het virus op onze zorg neemt weer toe en dat is een belangrijk signaal, aldus de professor.

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) maakte gisterenavond op Twitter duidelijk dat hij zich zorgen maakt. Molenberghs treedt hem bij. “Ik denk dat wij ons allemaal zorgen maken”, klinkt het. Maar hij wijst ook op een lichtpunt: dankzij de vaccinaties in de woonzorgcentra is de mortaliteit er in elkaar gezakt. “We hebben nu minder dan 1 persoon per dag die overlijdt in de rusthuizen als gevolg van Covid-19.”

Britse variant

“Het gaat ons wel lukken, maar we moeten nu even door een moeilijke periode. De Britse variant zet ons onder druk”, zegt Molenberghs. De B.1.1.7-variant is 50 procent besmettelijker en “wie besmet raakt, heeft meer kans om ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden”. Hierdoor blijft de druk op ons gezondheidssysteem hoog.

Meer dan 500 mensen liggen momenteel met Covid-19 op intensieve zorg. “Enkele weken geleden zaten we nog onder de 300 patiënten op intensieve zorg. We zitten nog niet aan een verdubbeling, maar het gaat wel die kant op.” Daarom is het zeer belangrijk dat we de maatregelen goed opvolgen, benadrukt Molenberghs. “De maatregelen die nu gelden, zijn ook werkzaam tegen de Britse variant, maar dat is een erg moeilijke tegenstander”, erkent hij.

“Het is aan ons om nog wat meer op te letten dan we altijd al gedaan hebben”, roept de expert op. “De geldende maatregelen zijn een enorme barrière tegen de derde golf.”