Geert Molenberghs: "In werkelijkheid nu tussen 200.000 en 300.000 nieuwe besmettingen per dag”

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen dat geregistreerd wordt in ons land, is vandaag voor het eerst voorbij de kaap van de 50.000 gegaan . Vorige week werden er op drie dagen zelfs meer dan 60.000 nieuwe gevallen per dag gerapporteerd en voor maandag 24 januari staat de teller nu al op een ongeziene 73.051 nieuwe gevallen. In werkelijkheid ligt dat aantal echter nóg een stuk hoger. “Tussen 200.000 en 300.000 per dag", aldus biostatisticus Geert Molenberghs.

“We hebben vorige week enkele dagen gehad van 140.000 uitgevoerde testen en dat is min of meer het maximum wat we aankunnen”, zegt hij. “Voor afgelopen maandag zitten we al op zo’n 75.000 nieuwe gevallen. Dat is enorm als je maar 140.000 tests kan doen. De positiviteitsratio is ook enorm hoog. Dat wil zeggen dat er naast de bevestigde besmettingen nog een veelvoud aan niet-bevestigde besmettingen is.”

Volgens Molenberghs wordt het scenario dat twee Overlegcomités geleden voorgesteld werd, gehaald en zelfs overtróffen. “75.000 bevestigde gevallen per dag, reken maar dat het werkelijke aantal tot een viervoud is", gaat hij verder. “Neem dat de helft of iets minder symptomen heeft, dan kom je op 100.000 tot 150.000 zieken. We zien bij de bevestigde gevallen dus maar het topje van de ijsberg.”

De biostatisticus maakt zijn inschatting op basis van wat we weten uit het verleden en modellen. “We hebben periodes gehad waarin we ongeveer één op de twee gevallen vaststelden”, zegt hij. “Perioden met heel weinig circulatie en een heel lage positiviteitsratio. Dan lukt het dan wel om bijna alle gevallen vast te stellen. Denk aan mensen die in de zomer symptomen ontwikkelen. Die mensen worden getest, de contactopvolging is goed en je identificeert clusters. Vandaag wordt er echter met zoveel kracht water in de emmer gespoten, dat er meer overloopt dan dat erin blijft. Inschattingen gaan nu dus van drie tot vijf keer zo veel gevallen als we vaststellen.”

Als het virus zo door de populatie brandt, moet het op een bepaald moment toch stoppen? “Vorige week zaten de cijfers vermoedelijk rond 200.000 besmettingen per dag, nu gaan ze tot 300.000 per dag. Dat betekent dat er in een week of twee weken tijd inderdaad een enorm deel van de bevolking een infectie heeft gehad. En het klopt dat het op een bepaald ogenblik stopt”, klinkt het.

Komt de piek dan eindelijk in de buurt? “Ik vermoed het eigenlijk wel, maar het is moeilijk vast te stellen omdat we zoals gezegd tegen het plafond zitten van onze testcapaciteit. Wat we de laatste dagen wel zien is dat de positiviteitsratio niet meer door lijkt te stijgen en zelfs de eerste tekenen begint te vertonen van een daling in sommige leeftijdsgroepen. Dat zou een eerste signaal kunnen zijn dat de top in zicht komt. Maar we moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen”, aldus nog Molenberghs.

Het nieuwe subtype van omikron (BA.2) kan evenwel nog roet in het eten gooien. “Als BA.2 het overneemt en deze ‘omikron-2' mensen opnieuw begint te besmetten. Dat zien we in Denemarken gebeuren. Het is echter te vroeg om vast te stellen wat de ware impact van BA.2 zal zijn. De vraag is ook hoe ziekmakend een herinfectie met BA.2 is na een besmetting met BA.1. We kunnen verwachten dat het zal meevallen, maar we hebben daar data over nodig en die hebben we nog niet. Dat is nu puur speculatie. Virologen zeggen dat het waarschijnlijk wel zal meevallen, maar we moeten het toch in de klinische praktijk zien. En daar is het te vroeg voor.”

