Geert Molenberghs: “Hoogste aantal besmettingen bij Brusselse jongeren tussen 10 en 19 jaar oud”

Incidenten zoals gisteren in het Ter Kamerenbos in Brussel, waar duizenden jongeren bijeen kwamen na een uit de hand gelopen aprilgrap, baren zorgen. Professor biostatistiek Geert Molenberghs wijst er in gesprek met HLN LIVE op dat het aantal besmettingen het hoogst is bij Brusselse jongeren, gevolgd door de veertigers en vijftigers. “Het virus kruipt van de ene generatie naar de andere”.

Het effect van de ‘paaspauze’ die nu een week oud is, is op dit moment nog niet te zien, legt professor Molenberghs uit. “Daarvoor is het nog te vroeg, het effect van die maatregelen zullen we de komende drie à vier dagen zien”, klinkt het.

“De ziekenhuiscijfers stijgen nog vrij fel door, zeker op de dienst intensieve zorgen", zegt professor Geert Molenberghs bij HLN LIVE. “Het goede nieuws is dat we in de besmettingscijfers nu duidelijk een rem beginnen zien. Ze stijgen nog wel, maar niet meer zo fel", klinkt het. Volgens de professor biostatistiek staan we niet ver meer van de piek in het aantal besmettingen, die we mogelijk al dit weekend al kunnen zien. Daarna kunnen we dan waarschijnlijk weer dalende besmettingscijfers optekenen. “Maar we weten dat het ziekenhuiscijfer gewoonlijk nog een week verder doorstijgt", aldus Molenberghs.

De besmettingscijfers variëren volgens regio en leeftijd, maar de hoogste viruscirculatie ziet men bij de Brusselse jongeren tussen 10 en 19 jaar oud. “De nationale incidentie zit op 560, voor de jongeren in Brussel zit dat boven de 1.000. Er is dus heel veel circulatie in die groep", aldus Molenberghs. “Incidenten zoals La Boum gisteren in het Ter Kamerenbos helpen natuurlijk niet. Jongeren belanden dan wel minder vaak in het ziekenhuis, maar zij besmetten de oudere generaties, de veertigers en de vijftigers, en net die groep belandt op dit moment vaker in het ziekenhuis”, klinkt het.