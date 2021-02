Geert Molenberghs: “Helft van besmettingen is nu al Britse coronavariant, komende weken zijn cruciaal”

De huidige stijging van het aantal coronabesmettingen is een gevolg van de aanwezigheid van de Britse variant van het virus in ons land. Dat zegt professor biostatistiek Geert Molenberghs bij HLN LIVE. “De komende weken zullen cruciaal zijn”, klinkt het. Het mooie weer kan ons volgens Molenberghs helpen om de impact van de Britse variant in te perken. “We moeten ervoor zorgen dat we afstand blijven houden, maar buitenactiviteiten zijn veel veiliger dan binnenactiviteiten.”

Volgens Molenberghs is het van groot belang dat de huidige maatregelen verder worden opgevolgd, om een verdere stijging van de coronabesmettingen een halt toe te roepen. “We zitten al sinds november op een plateau. Voor de vierde keer zien we daarbij een stijging”, legt hij uit.



Wat deze keer wel anders is dan de vorige stijgingen, is de aanwezigheid van de Britse variant van het virus. “We zitten nu in een fase waar die variant terrein wint. Intussen is die verantwoordelijk voor ongeveer 50 procent van de besmettingen, en we verwachten dat dat de komende weken zal oplopen tot 80 procent. Wat dat betreft zijn het echt cruciale weken”, legt Molenberghs uit. “Of dat ook zal zorgen voor een sterkere stijging, hangt af van hoe de maatregelen worden nageleefd.”

Toch maakt de biostatisticus zich geen al te grote zorgen na de beelden van de drukte die het mooie weer het afgelopen weken met zich meebracht. “We zien de meest opvallende beelden, die de indruk geven dat er overal gefeest wordt, maar dat is gelukkig niet zo”, benadrukt hij. “Bovendien zijn activiteiten in de buitenlucht veel veiliger dan binnen. Het mooie weer is goed nieuws, zowel voor de virusverspreiding als voor het welzijn”, stelt hij gerust. Ook het milderend effect van de afkoelingsweek in het onderwijs en de krokusvakantie zou de cijfers de komende dagen nog positief kunnen beïnvloeden, klinkt het.

Of we versoepelingen mogen verwachten na het Overlegcomité dat vrijdag plaatsvindt, daarover wil Molenberghs, die lid is van het team van experten (GEMS) dat de overheid adviseert, zich niet uitspreken. “Het is onze rol om de overheid te adviseren, niet om voorafnames te doen over wat er zal gebeuren op het Overlegcomité”, klinkt het.

Marc Van Ranst van zijn kant zegt op Twitter dat versoepelingen op dit moment onverstandig zouden zijn. “De volgende 3 weken gaan we ‘rustige vastheid’ nodig hebben. We voorspellen stijgende cijfers omwille van de verdringing van de huidige variant door de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Verstrengingen zijn niet nodig; versoepelingen zouden nu onverstandig zijn.”

