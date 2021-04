Geert Molenberghs: “Eerste positieve signalen, maar nog geen ruimte voor avontuur”

De coronacijfers in ons land gaan geleidelijk de juiste kant op. Dat zegt professor biostatistiek Geert Molenberghs in gesprek met HLN LIVE. Toch moeten we volgens hem voorzichtig blijven, aangezien vooral in de ziekenhuizen de druk hoog blijft. “We kunnen ons niet veel avonturen veroorloven", klinkt het.

“Het is opvallend dat het aantal testen fel afgenomen is. Tegelijk zien we dat de positiviteitsratio is toegenomen", zegt Geert Molenberghs. Volgens de professor zien we het aantal besmettingen behoorlijk snel stijgen in Limburg, maar ook in de leeftijdscategorieën 0 tot 9, 10 tot 19 jaar en 40 tot 60 jaar. “Daar moeten we op blijven letten, dat daar onder de waterlijn niets terug opgang komt”, aldus Molenberghs.

Tegelijkertijd ziet de biostatisticus ook positieve signalen zoals het stabiliseren van de ziekenhuisopnames. “We lijken de piek van het aantal hospitalisaties dit weekend bereikt te hebben, zoals verwacht”, klinkt het. Door de Britse variant blijft de bezettingsgraad op intensieve zorgen echter heel hoog, waarschuwt Molenberghs. “Dat wil zeggen dat de intensieve in dit land volledig bezet is en we daar weinig kunnen ‘avonturen’, want elk bed dat erbij komt voor Covid is er eentje dat niet kan gebruikt worden voor anderen, ook vaak dringende, intensieve zorg.”

Ondanks de eerste positieve signalen moeten we volgens Molenberghs dus nog steeds voorzichtig blijven. “De cijfers zijn op dit ogenblik niet van die aard dat we kunnen zeggen dat ze heel fel gedaald zijn. Dit weekend heeft ook coronacommissaris Pedro Facon nog opgeroepen tot voorzichtigheid“, brengt hij in herinnering. Wanneer er dan wel ruimte is voor versoepeling, daar wil de biostatisticus zich niet op vastpinnen. “Er is niet zo één getal waar we moeten onder raken voor we kunnen versoepelen, dat blijft voer voor discussie,” klinkt het.

Bekijk ook: