Geert Molenberghs: “Deze week nog halen we grens van 500 patiënten op intensieve zorg”

Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens van coronapatiënten blijft dalen. Het aantal nieuwe besmettingen is wel gestegen, maar er is ook meer getest. Geert Molenberghs gaf in HLN LIVE duiding bij de recentste coronacijfers .

“Er zijn verschillende fenomenen die we tegelijk zien”, verklaart Molenberghs. “We hebben een periode gehad met twee elkaar opvolgende vakantiedagen. Hemelvaart zit nog altijd in de referentieweek. De voorbije week die eindigt op zaterdag vergelijken we met de week daarvoor en daar is er op een vakantiedag minder getest, dan geeft dat nadien sneller de indruk dat de cijfers gaan stijgen. Ook in de meest recente week zit een vakantiedag zit, dan lijkt het een beetje gunstiger te zijn.”

Vaccinatiecampagne

“Er is een aanwijzing dat de cijfers stijgen bij jongeren, maar dat wordt deels gecompenseerd door de dalende cijfers bij de oudere bevolking, uiteraard met dank aan de voortschrijdende vaccinatiecampagne", gaat Molenberghs verder.

De stijging komt volgens Molenberghs dus niet per se door de heropening van de horeca, nu twee weken geleden. “Het is een combinatie van al ons contactgedrag. Dat betekent meer kans op besmettingen. De laatste weken hebben we vooral slecht weer gehad, dus we moeten het horeca-aspect niet overdrijven. Het is ook belangrijk dat we ons realiseren dat de vaccinaties snel gaan, maar ondertussen moeten we toch nog voorzichtig zijn. We zijn er nog niet, maar de situatie verbetert snel door vaccinaties.”

Er liggen momenteel 1.533 patiënten in het ziekenhuis, van wie 542 op intensieve zorg. Het Overlegcomité heeft 500 patiënten op intensieve als richtdrempel gekozen voor verdere versoepelingen. “Alle modellen wijzen erop dat we de grens deze week gaan halen, maar wat dan daarna gebeurt, is nog een beetje onduidelijk. Gaan we nog fel dalen of gaat die afvlakken naar een plateaufase wat we liever niet hebben? Het is nog enkele dagen wachten op uitsluitsel. Dat we de grens van 500 halen, is wel duidelijk.”

Coronapaspoort

Tot slot vindt Molenberghs dat het coronapaspoort ook moet ingevoerd worden voor pubers. “Ik zou een onderscheid maken tussen een kind van 4 en een jongere van 15-16 jaar. Die laatste groep heeft dezelfde kans op transmissie en om besmet geraken dan volwassenen. Het is dus zeker niet slecht om die groep daarin mee te nemen”, besluit Molenberghs.