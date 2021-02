Geert Molenberghs: “Daling aantal besmettingen lijkt laatste dagen iets minder fel”

De daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land lijkt af te zwakken, en ook de positiviteitsratio is licht gestegen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs ligt de opmars van de Britse variant van het coronavirus mogelijk mee aan de oorzaak hiervan, en is het mogelijk dat de cijfers de komende dagen opnieuw licht zullen stijgen. Tegenover gisteren is het gemiddelde zelfs al gestegen.

“Wat we zien is dat we al enkele maanden op een plateau zitten, waarbij we korte perioden van stijgen en dalen afwisselen", legt Molenberghs uit bij HLN LIVE. “Op dit moment zitten we in een dalende periode, maar het lijkt erop dat de daling de laatste dagen net iets minder fel is.” Om de toegenomen positiviteitsratio te verklaren, wijst de biostatisticus erop dat er in de vakantieperiode minder wordt getest. “Behalve in gevallen waar het echt nodig is, bij mensen die symptomen hebben", klinkt het.

Ook de snelle opmars van de Britse variant kan volgens Molenberghs de stabilisatie verklaren. “We zijn in zeven weken tijd van ongeveer 5 procent Britse variant naar meer dan de helft van de nieuwe besmettingen gegaan”, klinkt het. “In de komende twee tot drie weken gaan we zelfs naar 80 procent. We weten dat dat extra druk zal zetten, dat moeten we de komende dagen en weken in het oog houden.”

De Zuid-Afrikaanse variant is momenteel verantwoordelijk voor 5 procent van de besmettingen en de Braziliaans voor rond 0,5 procent. “Maar daar is wel wat onzekerheid rond. Uit onze routine-opvolging blijkt evenwel niet dat die zeer wijdverspreid is. Dat is ook niet echt te verwachten. Het begint altijd met enkele gevallen, waarna het aantal fel begint toe te nemen.”

Dat de twee nieuwe varianten nog niet zo veel voorkomen, kan volgens Molenberghs ook te maken hebben met het feit dat ze moeten optornen tegen de Britse variant. “Het is gewoon moeilijker voor die varianten om door te breken. De Britse variant buffert eigenlijk een beetje de opmars van de twee andere.”

Verplichte vaccinatie is “laatste redmiddel”

Ondanks de opmars van de meer besmettelijke Britse variant, zijn de cijfers in ons land niet dramatisch opgelopen. Dat is volgens Molenberghs te danken aan de maatregelen: “Dit is niet het moment om de maatregelen niet langer op te volgen”, waarschuwt hij. De biostatisticus benadrukt ook het belang van een brede vaccinatiegraad, al is hij niet meteen te vinden voor het verplichten ervan, zelfs niet voor personeel in woonzorgcentra. “Dat is een laatste redmiddel", klinkt het.

“De vaccinatiebereidheid neemt hoe langer hoe meer toe. De grootste frustratie is dat de vaccins zo traag geleverd worden", denkt Molenberghs. “Er zijn mensen die zich zorgen maken, vaak onterecht. Het is belangrijk dat we met hen in gesprek gaan en hen de juiste wetenschappelijke informatie te geven.”

