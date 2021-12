Geert Molenberghs: “Cijfers moeten zo snel mogelijk echt dalen, want dit is onhoudbaar”

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) ziet wel een lichtpuntje in de vertraagde stijging van de besmettingscijfers, maar waarschuwt in HLN LIVE toch dat we zo snel mogelijk weer moeten afdalen omdat de huidige situatie “onhoudbaar” is. “Blijven steken op zo’n hoog plateau zou heel slecht nieuws zijn.”

Molenberghs merkt op dat de vertraging van de stijging op zich goed is, maar voegt eraan toe dat in de cijfers van vorige week de feestdag van 11 november nog in de referentieweek zat, wat een vertekend beeld geeft. We zitten bovendien ook stilaan aan de limieten van onze testcapaciteit en dus kunnen we niet veel meer gevallen blootleggen dan nu. “We blijven zitten op een stijgingspercentage van zo’n 12 procent. Maar de besmettingscijfers zouden beter dag na dag afnemen, zodat we een echte daling zien”, aldus de biostatisticus aan HLN LIVE. “Als we nu op zo’n hoog plateau blijven steken, dan zou dat heel slecht nieuws zijn.”

“Er zijn grenzen aan wat kan. We registreren nu soms 20.000 tot 25.000 gevallen. Reken maar dat dat er in werkelijkheid minstens drie keer tot vijf keer zoveel zijn. Dat is niet houdbaar op een plateau van dit niveau.” Molenberghs wijst erop dat ook de ziekenhuisopnames en -bezetting dan op zo’n hoog plateau zullen blijven, wat onhoudbaar is voor de zorgsector.

“Voornamelijk op intensieve zorgen zien we een stijging. Vorige week was er dag na dag een vertraging, maar nu zijn ze weer doorgeschoten. We zullen zeker niet onder de 800 bedden blijven en eerder richting 900 of zelfs 1.000 bedden gaan. Daarom moet de stijging zo snel mogelijk stoppen en weer afdalen.” Pas als er echt een krimp komt in de besmettingscijfers kunnen experts ook de piek in de ziekenhuizen inschatten, aldus nog Molenberghs.

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs. © Joel Hoylaerts/Photo News

De biostatisticus zegt ook nog dat er “tekenen zijn van nog meer gevallen” van de omikronvariant in ons land. Hij herhaalt dat wetenschappers op dit moment nog veel te weinig weten over omikron, maar dat het er wel op lijkt dat die variant besmettelijker is dan delta. “Paniek is niet nodig, maar we moeten ons toch goed voorbereiden. Bij andere varianten is al gebleken dat ze volledig buitenhouden en vermijden dat ze op een bepaald moment dominant worden, niet mogelijk is.”