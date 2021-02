Geert Molenberghs: “Cijfers gaan de goede richting uit, maar Britse variant zal druk verhogen”

“De evolutie van de cijfers is gunstig, maar tegelijkertijd rolt de Britse variant zich meer en meer uit.” Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) bij HLN LIVE. Het aandeel van de Britse variant bedraagt momenteel ongeveer de helft van alle besmettingen. “Maar dat gaat nu snel oplopen. We verwachten dat het naar het einde van de maand maart toe naar tachtig procent gaat. Begin april quasi honderd procent”, vertelt Molenberghs. Daarom kunnen we ons in die periode niet al te veel versoepelingen permitteren.