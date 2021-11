Geert Molenberghs bezorgd over aanhoudende stijging besmettingscijfers: “We zijn in Vlaanderen nog nooit op dit punt geweest”

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/U Hasselt) maakt zich zorgen over de oplopende besmettingscijfers in ons land. In tegenstelling tot de tweede golf in het najaar van vorig jaar ligt het zwaartepunt nu niet in Wallonië, maar in Vlaanderen.

“Onze cijfers stijgen nog altijd fel”, vertelt hij aan HLN. “De grote vraag op dit moment is hoeveel gevallen er gisteren precies geregistreerd zijn, want dat weten we nog niet. Maandagen zijn een belangrijke kanarie in de koolmijn. Vorige week zaten we op 20.000 besmettingen, de week ervoor waren het er 15.000. Ik zou niet graag zien dat we deze week plots met 25.000 gevallen geconfronteerd worden. Veel hoger zal het wel niet zijn. Dat kan ook niet. Niet qua epidemie, maar dat krijgen we gewoon niet meer getest.”

Molenberghs noemt de aanhoudende stijging “zorgelijk”, zeker in Vlaanderen. “België heeft nu een incidentie van 1.548, Vlaanderen van 1.786 en West-Vlaanderen zelfs van 2.244. Wallonië zit op 1.256 en Brussel op 989. In sommige Waalse provincies zien we wel al een daling. Tijdens de tweede golf in het najaar van 2020 waren de verhoudingen nog andersom. Toen scoorde België 1.800, Wallonië 3.000, Vlaanderen 1.000 en Brussel 2.000. We zijn in Vlaanderen nog nooit op dit punt geweest.”

Trein

Volgens de biostatisticus is het dan ook belangrijk om in Vlaanderen “de trein af te remmen”. “Enig lichtpuntje is dat we ondanks het hoge besmettingscijfer gemiddeld niet meer hospitalisaties of overlijdens tellen dan Brussel en Wallonië”, klinkt het. “Daar doen ze het slechter door de lagere vaccinatiegraad. Maar met deze enorm zware druk van het virus weet je dat er bij onze niet-gevaccineerden en mensen met onderliggende aandoeningen en een verzwakte immuniteit ook nog heel wat doden kunnen vallen. Landelijk zijn het er alweer 34 per dag.”

Beleidsmakers die inzetten op de derde prik om deze nieuwe golf te bezweren, zijn eraan voor de moeite. “Die boosterprik zal alleen een effect hebben waar hij nu al gezet is”, aldus Molenberghs. “Dat is bijvoorbeeld het geval in de Belgische woonzorgcentra. Daar plukken we nu de vruchten van. Voor de brede bevolking ligt dat anders. In Nederland — waar de incidentie elke dag met een paar honderd punten naar boven gaat — moeten ze er zelfs nog helemáál aan beginnen. Dat is te laat. Het duurt nog weken eer die derde prik bij een groot deel van de bevolking gezet is. De booster zal daar alleen een rol spelen in een vijfde golf.”

Brugge

Gaan we er met de huidige maatregelen dan wel komen als we de cijfers zo zien stijgen? “Ik denk het niet”, klinkt het. “De vraag is ook hoe goed de maatregelen worden opgevolgd. Ik merk dat er toch nog behoorlijk wat drukte is. Ik denk dat er nog altijd een gevoel heerst dat het allemaal nog wel zal meevallen. Zo hoorde ik de burgemeester van Brugge vandaag zeggen dat we mensen wat vrijheid moeten geven, omdat bijna iedereen toch gevaccineerd is. In een provincie waar de incidentie 2.200 bedraagt! Dat begrijp ik niet goed.”

Molenberghs pleit dan ook voor krachtiger maatregelen, zeker in het nachtleven. “Ook alle massa-evenementen moeten eruit”, zegt hij. “Zoiets kan niet op dit moment. Als je krachtige maatregelen neemt, kan je de golf nog wat afremmen. Onderschat de kracht van delta ook niet. Het basisreproductiegetal ligt ergens tussen 7 en 8. Dat is ongelofelijk hoog. Als de Wuhanvariant een zware regenbui is, kan je de alfavariant best vergelijken met een onweer en de deltavariant met een orkaan.”

