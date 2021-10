Geert Molenberghs: “Aantal patiënten op intensieve kan in slechtste geval nog verdriedubbelen, maar zo erg als vorig jaar wordt het zeker niet meer”

Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt weer sneller. Maandag werden 3.902 gevallen opgetekend in één dag tijd. Het is al bijna een half jaar geleden dat dit aantal nog zo hoog lag. “Vlaanderen heeft het gevoel dat het helemaal voorbij is, maar dat is niet zo”, waarschuwt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven). Hij benadrukt wel dat de situatie in de ziekenhuizen zeker niet meer zo erg zal worden als vorig jaar.

Op weekbasis is het aantal nieuwe infecties met Covid-19 vandaag met 19 procent gestegen. Molenberghs verwacht dat de stijging morgen er een van 30 procent zal zijn. Vooral in de provincies Limburg en West-Vlaanderen gaat het snel. “De incidentie in Vlaanderen - het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in een periode van veertien dagen - is van 150 vorige week naar 185 vandaag gegaan. Als dat zo voortgaat, kleurt Vlaanderen over enkele dagen weer eerder rood dan oranje op de Europese coronakaart”, voorspelt Molenberghs.

Ook het aantal overlijdens door Covid-19 neemt toe. “In juni hadden we typisch één of twee overlijdens per dag, nu zitten we boven de tien. We moeten alert blijven”, aldus de biostatisticus. Hij is wel stellig dat we niet meer te maken zullen krijgen met onrustwekkende pieken zoals we die in het verleden hebben gekend. “Een jaar geleden zaten we volop in de opbouw naar de tweede piek waar bijna 1.500 bedden bezet waren op intensieve. Dat gaat nu zeker niet gebeuren, dankzij de vaccinatie en door de circulatie die het virus al gehad heeft.” Vandaag liggen er ongeveer 200 coronapatiënten op intensieve. “Dat kan nog verdubbelen, misschien nog wel verdriedubbelen in het slechtste geval, maar de ergste situaties zoals vorig jaar zullen we niet meer meemaken.”

Toch mondmasker dragen

Dat wil niet zeggen dat we fluitend de winter in kunnen. “We staan aan het begin van de winter en dan zijn de omstandigheden moeilijker. Tegelijkertijd laten we als maatschappij heel veel contacten toe, in het nachtleven en studenten die normaal naar de campus gaan. Zeker in Vlaanderen is het gevoel ontstaan dat het helemaal voorbij is en dat is niet zo. Het ergste zullen we vermijden, maar het zou beter zijn dat ook de hospitalisaties en de mortaliteit niet verder stijgen, maar dalen.”

Voorzichtigheid blijft geboden, zegt de biostatisticus. Hij pleit ervoor om op drukke plaatsen toch een mondmasker te dragen, ook al is het niet verplicht. “En wie symptomen heeft en twijfelt of het een gewone verkoudheid of corona is, moet zich best laten testen om de verdere verspreiding een halt toe te roepen.”

Molenberghs herhaalt ook nog eens dat vandaag veruit de meeste patiënten op intensieve verzorging niet gevaccineerd zijn. “De vaccins beschermen niet volledig tegen besmettingen, maar zorgen meestal wel voor een ziekteverloop zonder symptomen of met lichtere symptomen”, zegt de professor. “Soms komt er een ziekenhuisopname van, maar die is meestal van korte duur. De ernstigere Covid zien we vooral bij niet-gevaccineerde mensen. Dat geeft gevaccineerden een goed gevoel en is tegelijkertijd een aansporing om je zeker te laten vaccineren”, besluit Molenberghs.

Professor Geert Molenberghs. © HLN Live