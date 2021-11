Geert Molenberghs: “1 procent van Belgen raakte op één dag besmet”

Molenberghs ziet nog niet veel tekeningen van een vertraging in de coronacijfers. Vooral Vlaanderen doet het niet goed, met een incidentie - het aantal besmette inwoners op 100.000 in twee weken tijd - van bijna 1.900. Dat is slechter dan Wallonië en Brussel, en zo de omgekeerde trend van de najaarsgolf van vorig jaar. Maandag was, helaas, zelfs een recorddag sinds het begin van de pandemie, met nu al meer dan 23.600 nieuwe coronagevallen op de teller. Dat getal wordt morgen pas geconsolideerd en zal dus nog oplopen. “Ik vermoed dat we ergens tussen de 24.000 en 25.000 gevallen zullen eindigen”, zegt hij aan HLN Live. “Maar een aantal besmette mensen wordt - nu meer dan anders - niet getest en komt dus niet in het systeem.” In werkelijkheid ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen volgens modellen drie tot vijf keer hoger. Zo kom je voor maandag uit op zo’n 100.000 gevallen, wat betekent dat één procent van alle Belgen in één dag besmet is geraakt met het coronavirus.

De besmettingen stijgen voorlopig nog en een kentering lijkt niet in zicht. Molenberghs stelt vast dat de nieuwe maatregelen nog geen effect laten zien, “maar ze zijn ook nog maar minder dan een week geleden ingegaan”. Het is niet uitgesloten dat de cijfers nog fel zullen doorstijgen. “De epidemiologische situatie wijst erop dat we heel wat uit de kast zullen moeten halen om dit zo spoedig mogelijk te keren.”

Als wetenschapper zegt Molenberghs zich te scharen achter de tien provinciegouverneurs die pleiten voor gerichte maatregelen. En dan komen ook de scholen in het vizier. “In algemene termen kunnen we niet om feit heen dat de besmettingen in lagere scholen enorm hoog zijn. Het is al weken dubbel zo hoog dan in de Vlaamse bevolking. Dat betekent dat we naar incidenties van drie- à vierduizend gaan in lagere scholen. Dat is onhoudbaar, want dat is een motoreffect.” Moeten ze dan maar sluiten? “We moeten alles proberen om de scholen zo goed mogelijk open te houden, maar het wordt moeilijk, ook door een zeer grote personeelsuitval.”

Om de scholen toch open te houden, is er volgens Molenberghs een “veralgemeende mondmaskerdracht” nodig, naast een goede ventilatie en een degelijk test- en tracingbeleid om het virus onder controle te houden. “Het is nu vandaag quasi onmogelijk om een goed testbeleid te organiseren, omdat het systeem kraakt in z’n voegen, maar dat betekent niet dat we het moeten loslaten. Wél dat we de curves naar beneden moeten brengen zodat het terug haalbaar wordt”, aldus de professor.

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs. © Joel Hoylaerts/Photo News