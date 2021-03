Geert Meyfroidt: “Sneller vaccineren is voor ons veel belangrijker dan grootte van buitenbubbel”

De stijging van het aantal ziekenhuisopnames verloopt minder snel dan gevreesd. Dat staat in een brief van de overheid aan de ziekenhuisdirecties. Maar dat is nog geen reden tot gerustheid, zegt Meyfroidt, die de brief mee ondertekende. “Eind vorige week was er een heel snelle, exponentiële stijging van het aantal hospitalisaties. We hadden daarom gedacht dat we tegen maandag tussen de 500 en de 1.000 ic-bedden zouden nodig hebben in België”, legt Meyfroidt uit. Dat bleek beter mee te vallen. “Het aantal intensive care-patiënten blijft wel stijgen, maar niet zo snel als de trend zich vorige week aankondigde. Dat wil niet zeggen dat we helemaal gerustgesteld zijn.”