Geert Meyfroidt: “Heisa over AstraZeneca kan een kans zijn om onze vaccinatiecampagne te versnellen”

Hoewel Italiaanse wijn klappen krijgt, doen Belgische wijnbou­wers het daar nét goed: “Hoezo wijncrisis in Italië? Wij hebben net méér verkocht”

11:00 Je zal maar wijnbouwer zijn in Italië. Alsof hun omzetverlies én overschot van vorig jaar nog niet volstaan, vertoeven grote delen van het land sinds gisteren opnieuw in strenge lockdown. “Questo è un disastro, dit is een ramp!”, klinkt het in de sector. Maar de Belgische wijnmakers in ‘de laars’? Die delen beduidend minder in de klappen: “Plots krijgen wij veel meer verkocht in landen als China en de Verenigde Staten. Onze grootste vrees is nu zelfs onvoldoende flessen te hebben.” Twee Belgische wijnstemmen vanuit Italië.