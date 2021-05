Geert Meyfroidt: "Een beademde patiënt die op een dag weer rechtstaat: ik word daar nog altijd door geraakt”

Een virus met zes letters maakte van Geert Meyfroidt het afgelopen jaar een halve bekende Vlaming. Thuis is hij gewoon ‘papa’. “Mijn kinderen hebben, meer dan wie ook, mijn leven bepaald. Je wordt vader en in één seconde is niks nog hetzelfde. Je weet op slag: als het ooit tussen ons twee gaat, offer ik me voor jou op.”