Geert J. (59) veroorzaakte zelf dubbele gasontploffing in zijn appartement: “‘Hij buiten, iedereen buiten.’ Zo heeft hij gedacht”

Weyts wil alleen nog Nederlands op school horen: “Verbod op andere talen in schoolre­gle­ment”

Het onderwijsveld buigt zich komend schooljaar over de nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad secundair onderwijs en het basisonderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil “een absolute focus” op het Nederlands en wiskunde. Er is maar één taal in het Vlaamse onderwijs en dat is het Nederlands, klinkt het. Concreet wil hij dat zowel in de klaslokalen als op de speelplaats enkel Nederlands gepraat wordt en wil hij minimumdoelen Nederlands opleggen aan kinderen in de derde kleuterklas.