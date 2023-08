Geert en Christine verloren in juni hun inwonende mémé: “We hoopten dat het woonzorgcentrum een tijdelijke oplossing was; ze moest en zou 100 worden”

Vlaamse onderne­mers gaan gebukt onder kwakkelzo­mer: “Halsover­kop je zaak moeten sluiten, leuk is anders”

Met dit weer ga je niet zo snel een terrasje doen, naar een beachbar of een ijsje eten. Steve en Lode van Beachbar Eugène in Nieuwpoort, horecaondernemer Gunther uit Antwerpen en de Gentse ijsjesverkoper Scintilone vertellen hoe de regen de zaken in het water doet vallen. Al is er ook één bedrijf dat net erg profiteert van de grijze wolken. “Afgelopen week lag het volledig op zijn gat.”