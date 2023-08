Geert en Christine verloren in juni hun inwonende mémé: “Dat halflege huis. Hoe moet dat nu toch?”

De Kroongetuigen ▶ Drazen Zabek, de goeroe des doods, vermoordde Renate Jonkers tijdens één van zijn gruwelijke ‘spirituele’ sessies: “De sfeer in de sekte veranderde”

Een spirituele leider, een goeroe, een god... Dat is wat zijn volgelingen zagen in sekteleider Drazen Zabek. Voor de familie van Renate Jonkers is hij de man die het leven van hun dochter verwoestte en de lafaard die zich nadien van het leven beroofde. De vijfde aflevering van het nieuwe seizoen van de HLN-podcast ‘De Kroongetuigen’ vertelt hoe de zoektocht naar hogere sferen Zabek tot waanzin dreef. En hoe hij Renate Jonkers in zijn gekte meesleurde naar haar dood. “Wij hebben haar na het ritueel aan de kant geschoven.”