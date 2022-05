Geens: “Regering moet werk maken van sociaal statuut sekswerkers”

Politiek N-VA wil registra­tie van poliovac­cin vereenvou­di­gen

Polio is een ernstige ziekte die wereldwijd nog altijd veel slachtoffers maakt. Kinderverlamming of polio is de énige ziekte waarvoor in België een verplichte vaccinatie bestaat. Momenteel krijgen de ouders na het spuitje van de huisarts een document waarmee ze zich op het gemeentehuis moeten aanmelden. De lokale ambtenaar registreert dan officieel de uitgevoerde vaccinatie. “Overbodig, nu we tijdens Covid hebben geleerd hoe vaccineren veel vlotter kan gebeuren”, klinkt het bij N-VA.

