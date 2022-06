Geen vrijlating onder voorwaarden voor vriendin van Dave De Kock

Jeugdvrien­den Romy W. in shock over haar rol in moordzaak: “Ze was beïnvloed­baar, maar dit? Nooit”

“Ze had een drankverslaving, ja. Je wist op den duur niet meer welke Romy je zou treffen.” Een goede jeugdvriend van Romy W. (25) zag zijn vriendin afglijden, maar had nooit durven vermoeden waartoe ze in staat was. Ook haar buurmeisje niet, waarmee ze samen puberde. De geliefde van Dave De Kock groeide op in een klein Nederlands dorpje, net over de grens. Rustig en vredevol. Maar nu wordt Romy W. (25) verdacht van moord en ontvoering van de kleine Dean.

21 januari