Geen vliegende start voor boosterprik voor tieners

In het vaccinatiedorp in Kinepolis staan woensdag 381 boostervaccinaties van 12- tot 17-jarigen uit Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem of Borsbeek gepland. Voor de volgende vaccinatiedagen, donderdag en zaterdag, zijn tot nu toe nog eens 650 afspraken gemaakt. Het vaccinatiedorp kan echter een pak meer prikken per dag aan en potentieel komen zowat 30.000 volledig gevaccineerde Antwerpse tieners in aanmerking.