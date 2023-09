Geen vervolging van agenten die 9-jarig kind in Wallonië in bedwang hielden

De politie moest de 9-jarige kalmeren, en dat tafereel werd gefilmd door de moeder van de jongen. Op de beelden is te zien hoe het kind door een agent op de grond in bedwang gehouden wordt.



“De directie had hem in eerste instantie in bedwang gehouden, vooraleer beroep te doen op onze diensten”, zei korpschef Alain Bal woensdagavond al. “Wij gaan niet zomaar een school binnen. Het kind was moeilijk en de moeder reageerde niet op de oproepen van de school.”