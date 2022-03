Geen verlies meer, extra vliegtuigen en nieuw logo: Brussels Airlines is “klaar voor groei”

Er is tijdens de coronapandemie een nieuw Brussels Airlines opgebouwd, dat klaar is voor rendabele groei. Dit jaar al zou de luchtvaartmaatschappij geen verlies meer mogen maken. Dat hebben de CEO van Brussels Airlines, Peter Gerber, en financieel directeur Nina Öwerdieck gezegd tijdens een persconferentie over de jaarresultaten van 2021.

De top van Brussels Airlines was opvallend optimistisch over de toekomst, na een jaar waarin de coronacrisis nog een grote rol speelde. Brussels Airlines leed nog een operationeel verlies van 189 miljoen euro, al was dat een hele verbetering tegenover 2020 (-332 miljoen euro).

"We hebben de voorbije twee jaar, tijdens de coronapandemie, een zo goed als nieuw Brussels Airlines opgebouwd", zo zei CEO Gerber. De luchtvaartmaatschappij was voordien al bezig met een herstructurering, maar die werd door de impact van corona uitgediept en versneld. Daarbij werd de vloot 30 procent kleiner en het personeelsbestand een kwart. Een en ander leidde tot structurele kostenbesparingen: "Onze kostenpositie zit duidelijk onder het niveau van voor de crisis", aldus CFO Öwerdieck. De kosten stegen in 2021 maar met 5 procent, terwijl de omzet ruim een derde hoger ging tot 560 miljoen euro.

"We hebben de basis van de puzzel gelegd. Nu moeten we de overige stukken op de juiste plaats zetten", zo zei Öwerdieck nog. "We hebben een solide basis gecreëerd voor winstgevendheid, we gaan voor groei van het netwerk, de vloot en de mensen."

Drie extra vliegtuigen

De voorbije weken werd al uitbreiding aangekondigd. Zo worden voor het zomerseizoen twee extra vliegtuigen voor middellange afstand (A320's) toegevoegd en één langeafstandstoestel (A330). "De focus ligt dit jaar op de middellange afstand op vrijetijdsreizen en feeding (reizigers die in Brussel overstappen op een andere vlucht, red.) in Europa, en op de lange afstand op Afrika", aldus Öwerdieck.

Met het extra langeafstandstoestel worden onder andere de vluchten van en naar Conakry (Guinee) en Ouagadougou (Burkina Faso) hernomen. Brussels Airlines zal zo op het Afrikaanse continent 90 procent van het aanbod van voor de coronacrisis verzorgen.

Nieuw logo

De toplui verwachten dat Brussels Airlines, dat intussen ook een nieuw logo kreeg als symbolische nieuwe start, dit jaar op volle kracht zal werken. Dat komt voor het volledige jaar overeen met 74 procent van het aanbod in vergelijking met 2019, en voor de zomer met 80 procent. "Dat is het 'nieuwe normaal’”, zo klonk het, want de maatschappij is sinds de herstructurering ook kleiner. De piloten keren twee jaar vroeger dan gepland terug van deeltijds naar voltijds regime, en het bedrijf heeft 288 vacatures voor allerlei functies.

Quote De situatie kan natuurlijk veranderen als er nog crisissen volgen, maar we hebben geleerd om ons aan te passen. Brussels Airlines

Ook op financieel vlak is Brussels Airlines optimistisch. De maatschappij zou dit jaar uit de rode cijfers moeten klimmen - er wordt gemikt op break-even. In 2023 zou er winst moeten zijn en in 2024 zou de langetermijndoelstelling van een winstmarge van 8 procent bereikt moeten worden.

Uitdagingen voor vliegsector

Er liggen wel uitdagingen op het pad, zoals de hoge kerosineprijzen, de inflatie en de nakende vliegtaks in België, erkende Gerber. "Maar we hebben nu een stevige basis. We zijn eerder optimistisch gestemd dat de coronacrisis op haar laatste benen loopt en dat we goed geplaatst zijn voor de toekomst. De situatie kan natuurlijk veranderen als er nog crisissen volgen, maar we hebben geleerd om ons aan te passen."

Wat de kerosine betreft, is Brussels Airlines via moedergroep Lufthansa redelijk ingedekt. "We kunnen nog een aantal weken afwachten", zei Gerber, “maar het is duidelijk dat als de hoge prijzen aanhouden, er een impact zal zijn."

De Russische inval in Oekraïne raakt de maatschappij niet rechtstreeks, omdat ze niet naar Azië vliegt. De plannen om vanaf eind maart naar de Russische hoofdstad Moskou te vliegen, staan wel onder voorbehoud.

Brussels Airlines werd tijdens de coronapandemie ook rechtgehouden met staatssteun, voor in totaal 290 miljoen euro. Dat bedrag werd volledig gebruikt. De maatschappij is van plan om in 2023 te starten met het terugbetalen van de leningen, maar benadrukt dat dat geen must is. "De enige afspraak is dat het volledige bedrag eind 2026 terugbetaald moet zijn", zei de financieel directeur.